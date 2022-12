Svekrva na svadbu sina došla u istoj venčanici kao nevesta, pa je sačekala najbrutalnija osveta

Jedna nevesta osvetila se svojoj svekrvi nakon što se na njenom vjenčanju pojavila u identičnoj venčanici. Žena je objasnila da je njena svekrva i tri jetrve smatraju „reinkarnacijom đavola“ jer ne deli njihovu veru i nije tipična devojka. Ipak, nadala se da će svoje nesuglasice moći da ostave po strani za dan venčanja, piše Mirror.

U svojoj ispovesti na Reditu, nevesta je napisala: „Moja svekrva me zamrzela od trenutka kad smo se upoznale – evangelistički katolik susreće gotskog ateistu. Preselila sam se s njenim sinom i rodila dete bez udaje, a ona je zaista verovala da sam utelovljeni đavo poslata da odvuče njenog dečaka u dubine pakla. Nikad nisam marila za udaju. Venčanja sam smatrala bacanjem novca. Radije bih kupila čamac ili novi motor, ali mom mužu je to bilo važno, pa sam pristala, pod uslovom da to nije crkveno venčanje”, dodala je.

Žena je nastavila da opisuje kako su njena svekrva i jetrve želele da učestvuju u svakom aspektu planiranja venčanja i nisu prestale da je gnjave sve dok nije pristala da ih povede sa sobom u kupovinu haljina.

„Mrzela sam ideju o venčanici. Mrzim blede boje. Mrzim doterivanje. Mrzim haljine, ali obećala sam svojoj mami i bratu da ovo možemo da uradimo zajedno. Dakle, moja mama, svekrva, jetrve, brat i njegova žena svi su bili zajedno sa mnom i divili se gledajući me u haljini. Pronašla sam haljinu koju nisam mrzila toliko kao ostale. Platila sam je i otišli smo”, objasnila je.

Ali, žena je sledećeg jutra doživela šok kada ju je nazvao salon venčanica i pomogao joj da shvati koliko bi daleko njena svekrva i jetrve išle da upropaste njen poseban dan.

„Nazvali su me iz salona – moja svekrva i jetrve naručile su sebi potpuno istu haljinu kao moju“, rekla je.

Sve što joj je salon rekao prenela je budućem suprugu, ali on nije verovao da bi njegova mama i sestre uradile tako nešto. Ipak, ne želeći da rizikuje, žena se vratila u salon i naručila potpuno drugu haljinu. Takođe je smislila plan kako da njena svekrva ne ukradu svu pažnju na dan njena venčanja.

„Rekla sam mužu i on nije baš verovao. Malo sam se smejala tome, vratila sam se u salon i naručila novu haljinu“, dodala je. “Ova je bila tamnoljubičasta s crnim porubom. Onda mi je sinula ideja – nemam puno prijateljica, ali svi moji muški prijatelji imaju žene koje su imale venčanice. Ponekad kažu da su tužne jer su potrošile sav taj novac na haljinu koju više nikada neće obući.”

Kad je došao veliki dan, njena svekrva i jetrve ušle u prostoriju za ceremoniju u istim belim haljinama, ali na njihov veliki šok bile su potpuno iste kao i svi gosti.

„Sve četiri su se pojavile u svojim predivnim belim haljinama s prekrasnom šminkom i frizurom – nisu se isticale. Izgledale su isto kao i sve ostale, osim moje mame i bratove žene, koje su nosile ljubičasto poput mene. Moj suprug, koji do tog trenutka stvarno nije mislio da će one uraditi nešto tako podlo, tog se dana skamenio. Konačno su pokazale svoje pravo lice”, ispričala je.

Njena svekrva pokušala je da povuče na stranu na razgovor nedugo nakon obreda, ali njen suprug brzo je to sprečio.

“Na vratima sam se našla oči u oči sa svekrvom”, dodala je. “Bila je užarena od besa. Razgovarala sam sa suprugom i on se složio, pa su pozivnice otišle i svaka osoba koja je ikada nosila venčanicu bila je pozvana da je nosi na našem venčanju. Moja svekrva i jetrve dobile su različite pozivnice u kojima se izričito tražilo da ne nose belo.”

Nakon što se venčanje završilo, žena nije čula ni glas od svoje svekrve skoro mesec dana dok se strasti oko cele situacije nisu „smirile“.

„Prevazišla sam sve to jer smo moj suprug i ja pobedili. Ali svako malo obučem moju ljubičastu haljinu kad znam da će ona biti na nekom događaju jer sam takva”, zaključila je.

Dok joj je većina korisnika čestitala na osveti, drugi su podelili svoje ideje o tome kako da nastavi da podseća na njihov „podli“ pokušaj da je zasene na njen poseban dan.

„Niste se samo osvetili, već ste i ulepšali dan svim tim ženama dopustivši im da ponovno nose svoje venčanice. Sjajno!“, komentarisala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: “Ja sam veliki debeo muškarac i nosio bih venčanicu da sam znao razlog.”

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.