Sveštenik objasnio šta znači kada vam se sveta vodica pokvari: Bog vas upozorava!

Narod veruje da sveta vodica, naročito ona Bogojavljenska (koju ljudi uglavnom i nose svojim domovima), može se čuvati neograničeno vreme. Međutim, otac Predrag Popović je jednom prilikom istakao da se i ona može pokvariti, ali objasnio i u kojem slučaju.

Sveta voda ili vodica je voda koja je osvećena tokom verskog obreda i smatra se posebnom i lekovitom.

Sveta vodica prestavlja mesto u kojem se misteriozno spajaju dva duha: duh života (inherentan svakoj vodi) i Duh Sveti. Duh Sveti silazi u običnu vodu zahvaljujući posebnom sakramentu zvanom blagoslov vode. Sveta voda i voda svetih izvora smatra se lekovitom.

Dve vrste osvećene vode

Poznata su dva osvećenja vode: veliko i malo. Veliko vodoosvećenje se vrši dva puta u godini na Krstovdan (Navečerje Bogojavljenja) i na Bogojavljenje, u kome se sećamo krštenja Isusa Hrista u reci Jordan.

S druge strane, malo vodoosvećenje vrši se u različitim prilikama, pri drugim crkvenim činovima i obredima, pa i na traženje pojedinih vernika. Prema svakoj potrebi, može se vršiti malo osvećenje vode u svako vreme i na svakom mestu: u kući, u polju, u vrtu…

– Naravno da Bogojavljenska vodica može da se pokvari, ne ovako kao kada bi uzeli flašu obične vode i stavili pored bogojavljenske. Jer, kad biste u flašu obične vode stavili bosiljak to bi Vam se usmrdelo… Bogojavljenska se toči čista, u čistu flašu. Ne dodaje se i ne stavlja se u tu flašu ništa, znači ne ubacuje se bosiljak, ne ubacuju se svećice, ne ubacuju se novčići (!) itd. – nego se drži tako – kaže otac Predrag Popović.

Kakve slučajeve je susretao?

– Ljudi koji mi se javljaju da imaju snove koji nisu dobri, ja im kažem: “Uzmete jednu malu flašicu svete vodice, stavite pored kreveta na natkazni, samo da ne bude na direktnom suncu i pratite. Ako se voda brzo ubuđa – znači da tu postoji neko prisustvo nečastivih sila. Onda je voda “to” uzela u sebe, zbog čega se i pokvarila!

Otac Predrag kaže da bi, ako se to desi, trebalo pozvati sveštenika da osvešta stan, mi da se pričestimo, okadimo kuću…

– Kaže mi jedna žena da se u njenoj kući vodica već drugu godinu ubuđa… To je voda koju je celo selo uzimalo od mene i nikome se nije ubuđala osim njima. Ja joj kažem: “To nije dobar znak. Nije dobar pokazatelj, nešto se tu dešava. Ja Vas molim da svi sad lepo ispostite i da dođete kod mene da se pričestite svi, što pre. Da mi vidimo: to nas nešto sigurno Bog upozorava da nešto nije kako treba”.

Dođu oni, pričeste se, priča otac Predrag, ali situacija i dalje ista!

– Ja sam posle otišao iz tog sela, otišao na drugu parohiju, bio ovde na liturgiji i tu došla neka žena da joj se čita molitva i ja sačekam tu posle i pitam:

“Pa šta se dešava sa detetom?” Kaže da se budi noću, ima neke strahove, ovamo-tamo …

Ja pitam nju: “Pa dobro, kod kolko ste baba voditi dete?”, jer ako je pitam da li je išla kod vračare, kazaće da nije. Kaže da ga je vodila kod svih, ali nijedna nije pomogla.

Tu je bila i jedna mlada iz tog mesta (iz moje parohije!)… Pitam, koja je. Nađe je na Fejsbuku i ni manje ni više nego gazdarica te kuće kojoj se buđavi vodica! – istakao je otac Predrag.

