Svet više neće biti isti! Baba Vanga i živi Nostradamus predvideli jezivi haos do kraja 2025 (video)

Baba Vanga i Živi Nostradamus predviđaju da će 2025. doneti kontakt sa vanzemaljcima, rat u Evropi, AI revoluciju i medicinska čuda

Godina pred nama, prema proročanstvima Babe Vange i Atosa Salomea, biće prelomna za čovečanstvo. Oboje tvrde da će 2025. doneti kontakt sa vanzemaljskim životom, ali i niz dramatičnih događaja koji će promeniti svet zauvek.

Baba Vanga je predvidela da će se kontakt sa vanzemaljcima dogoditi tokom velikog sportskog događaja. Kandidati za to su finale ženskog Evropskog prvenstva u fudbalu, Svetsko prvenstvo u ragbiju i trke Formule 1. Atos Salome, poznat kao „Živi Nostradamus“, veruje da će teleskop Džejms Veb otkriti dokaze o vanzemaljskom životu, a da će SAD deklasifikovati NLO dokumente.

Baba Vanga je predvidela da će 2025. doneti mogućnost uzgajanja ljudskih organa u laboratorijama. To bi značilo kraj listama čekanja za transplantacije i potencijalno produženje ljudskog života na preko 120 godina.

Eerie Baba Vanga and Living Nostradamus predictions that have come true in 2025 https://t.co/E1dQSLB4yE pic.twitter.com/3IBDsjiyzx

— Daily Star (@dailystar) April 13, 2025