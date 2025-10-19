Svetac koji drži „pečat od oblaka“: Danas se slavi Tomindan – jednu stvar nikako nemojte da radite!

Danas, 19. oktobra vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju Tomindan, praznik Svetog apostola Tome, u narodu poznatog još i kao „Neverni Toma“.
Ovaj dan ima posebno mesto u narodnim običajima i verovanjima, a prate ga i određena pravila kojih se domaćinstva pridržavaju.
Ko je bio Sveti apostol Toma
Sveti Toma bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola.
U narodu je poznat kao Neverni Toma, jer nije odmah poverovao u Hristovo vaskrsenje dok ga nije video sopstvenim očima.
Prema predanju, bio je vešt drvodelja, a u nekim krajevima se veruje da štiti ljude i domaćinstva od vukova.
Zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“?
Narodno verovanje kaže da se na Tomindan ne ide nigde od kuće i da je najbolje dan provesti u miru i porodičnom okruženju. Izreka „Sveti Toma, sedi doma“ podseća vernike da se na ovaj praznik izbegavaju putovanja i teški poslovi.
U nekim krajevima Srbije postoji i verovanje da Sveti Toma „drži pečat od oblaka“ i da donosi dragocenu kišu, ali ne i oluje.
Ko slavi Tomindan kao krsnu i esnafsku slavu?
Pored toga što se obeležava u mnogim domaćinstvima kao krsna slava, Tomindan je i esnafska slava. Posebno ga poštuju:
drvodelje,
stolari,
bačvari,
zidari,
bunardžije,
kaldrmdžije i drugi zanatlije.
Narodna predanja i običaji
Prema predanju, Sveti Toma je jednom bio iskušavan od strane đavola u obliku devojke. Kada je uvideo prevaru, naljutio se i izazvao silnu kišu kojom je potopio iskušenje.
Vernici veruju da, ako se Sveti Toma naljuti, može doneti i veliki potop, ali da ga u tome sprečava Presveta Bogorodica.
Šta ne treba raditi na Tomindan?
Ne putuje se i ne napušta dom bez velike potrebe.
Ne rade se teški fizički poslovi poput seče drva ili građevinskih radova.
Dan je posvećen molitvi, miru i okupljanju porodice.
Tomindan je praznik koji spaja hrišćansku tradiciju i narodno verovanje. Poruka ovog dana je jednostavna – provedite vreme u miru, sa porodicom i u zahvalnosti, jer se veruje da će tako dom biti zaštićen i blagosloven.
