Svetac koji drži „pečat od oblaka“: Danas se slavi Tomindan – jednu stvar nikako nemojte da radite!

Danas, 19. oktobra vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju Tomindan, praznik Svetog apostola Tome, u narodu poznatog još i kao „Neverni Toma“.

Ovaj dan ima posebno mesto u narodnim običajima i verovanjima, a prate ga i određena pravila kojih se domaćinstva pridržavaju.

Ko je bio Sveti apostol Toma

Sveti Toma bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola.

U narodu je poznat kao Neverni Toma, jer nije odmah poverovao u Hristovo vaskrsenje dok ga nije video sopstvenim očima.

Prema predanju, bio je vešt drvodelja, a u nekim krajevima se veruje da štiti ljude i domaćinstva od vukova.

Zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“?

Narodno verovanje kaže da se na Tomindan ne ide nigde od kuće i da je najbolje dan provesti u miru i porodičnom okruženju. Izreka „Sveti Toma, sedi doma“ podseća vernike da se na ovaj praznik izbegavaju putovanja i teški poslovi.

U nekim krajevima Srbije postoji i verovanje da Sveti Toma „drži pečat od oblaka“ i da donosi dragocenu kišu, ali ne i oluje.

Ko slavi Tomindan kao krsnu i esnafsku slavu?

Pored toga što se obeležava u mnogim domaćinstvima kao krsna slava, Tomindan je i esnafska slava. Posebno ga poštuju:

drvodelje,

stolari,

bačvari,

zidari,

bunardžije,

kaldrmdžije i drugi zanatlije.

Narodna predanja i običaji

Prema predanju, Sveti Toma je jednom bio iskušavan od strane đavola u obliku devojke. Kada je uvideo prevaru, naljutio se i izazvao silnu kišu kojom je potopio iskušenje.

Vernici veruju da, ako se Sveti Toma naljuti, može doneti i veliki potop, ali da ga u tome sprečava Presveta Bogorodica.

Šta ne treba raditi na Tomindan?

Ne putuje se i ne napušta dom bez velike potrebe.

Ne rade se teški fizički poslovi poput seče drva ili građevinskih radova.

Dan je posvećen molitvi, miru i okupljanju porodice.

Tomindan je praznik koji spaja hrišćansku tradiciju i narodno verovanje. Poruka ovog dana je jednostavna – provedite vreme u miru, sa porodicom i u zahvalnosti, jer se veruje da će tako dom biti zaštićen i blagosloven.

