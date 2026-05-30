Sutra su Svete Trojice: Čak i najsavesniji prave ovu grešku, a veruje se da donosi nesreću!

Svete Trojice običaji kriju jednu grešku koju prave i najsavesnije domaćice. Pročitajte šta se sutra ne sme raditi u kući.

Sutra su Svete Trojice, dan kada u srpskim kućama sve miriše na orah, lipu i sveže pokošenu travu. Ipak, upravo u tom mirisnom zelenilu koje unosimo u dom krije se zamka koju nesvesno prave i najsavesnije domaćice. Mnoge žene, čim ustanu, hvataju se metle čim vide da se trava razvukla po podu, ne znajući da time zapravo čine veliku grešku.

Zapamtite: listovi i grančice koje ste uneli u kuću ne smeju se pomerati, čistiti, a kamoli bacati dok praznik traje. Čim krenete metlom po hodniku jer ne volite da vam kuća izgleda ‘nepotpuno’, prema starom verovanju, izbacujete blagoslov koji je sa praznikom tek ušao.

Ovog puta, ostavite metlu po strani – tradicija je jasna, a cena koju plaćamo zbog jedne ‘brze higijene’ često je gubitak onoga što smo želeli da sačuvamo.

Zašto se na Trojice ne dira metla ni krpa

Najveći problem nije lenjost, nego prevelika revnost. Sutra se ne pere, ne usisava, ne briše prašina i ne baca smeće. Svete Trojice se u narodu zove i zeleni praznik, jer se veruje da Sveti Duh tada silazi na zemlju kroz lišće, travu i cveće. Ako sve to pokupite u kesu i iznesete pred zgradu, simbolički ste mu pokazali vrata.

Stara baba iz Šumadije bi rekla, „u kući se sutra samo sedi, jede i priča lepo“. Veš mašina ćuti, pegla je hladna, šivaća igla se ne uzima u ruke. Ručni rad se posebno izbegava, jer se vezuje za „vezivanje“ sreće i zdravlja ukućana.

Šta se zapravo slavi na Svete Trojice

Praznik Svete Trojice, poznat i kao Duhovi, slavi se pedesetog dana posle Vaskrsa i obeležava silazak Svetog Duha na apostole. To je dan kada Crkva slavi punu tajnu Boga kao Oca, Sina i Svetog Duha.

Zelenilo u kući, ali ne bilo kakvo

Orah, lipa, javor i ljubičica su klasičan izbor. Listovi oraha se stavljaju na prozore i pragove, jer se veruje da teraju zle sile i grad. Lipa se prostire po podu i ostavlja da odstoji do Duhovskog ponedeljka. Tek tada se pažljivo skuplja i, najvažnije, ne baca u kantu sa otpacima.

Onaj ko poštuje tradiciju Svete Trojice, suvo lišće odnese u baštu, pod voćku, ili ga spali na čistom mestu. U panel zgradi to, naravno, nije moguće, ali postoji rešenje koje su babe prenele unukama, lišće se zaveže u čistu krpu i ostavi u tegli sa zemljom za cveće na terasi. Mala stvar, a kuća ostaje „pokrivena“.

Greška koju prave i oni koji idu u crkvu

Često se može čuti zabluda da je na Svete Trojice zabranjeno bilo kakvo kupanje, pa čak i umivanje dece pred školu – to, naravno, nije tačno. Ono čega se valja kloniti jesu reke, jezera i bare; narodno verovanje kaže da se na ovaj dan duše predaka zadržavaju u vodi, pa im se iz poštovanja ne treba remetiti mir. Tuširanje u toplini svog doma niko nije zabranio, niti se od vas očekuje da praznik dočekate neuredni.

Trpeza na dan Svete Trojice ima posebnu simboliku i treba da bude ‘laka i bela’. Umesto teške masne hrane, na sto se iznosi mladi sir, kajmak, mlada crvena paprika i neizostavna pogača sa medom. Meso se izbegava – ne zbog crkvenih pravila posta, već zbog starog običaja da prvi obrok na ovaj dan bude čist i lagan. Poseban trenutak je kada se vino sipa u tri čaše; to je onaj tihi, svečani čin kojim se simbolično ostavlja mesto za trpezom i za one kojih više nema, ali koji su u našim mislima uvek tu.

Koja je najveća zabluda o ovom prazniku

Najveća zabluda je da su Svete Trojice „manji“ praznik od Vaskrsa ili Božića. U narodnom kalendaru, on je čak ozbiljniji po zabranama, jer se vezuje za sudbinu doma i polja u celoj godini koja dolazi. Stari su govorili, ko prekrši Trojice, plaća do Mitrovdana.

A vi, sutra ujutru, pre nego što krenete da pospremate, sebi postavite samo jedno pitanje. Da li vam je važnije da kuća izgleda kao iz kataloga, ili da u njoj ostane ono što su vam babe ostavile zajedno sa mirisom oraha? Napišite u komentaru koji običaj se kod vas u porodici i dalje poštuje, a koji je polako otišao u zaborav

