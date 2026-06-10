Svi ih drže na komodi, a stare domaćice kažu da tako unosite tešku energiju u kuću

Saznajte zašto fotografije preminulih na vidnom mestu privlače tešku energiju u dom i kako pravilno čuvati uspomene na najmilije.

Mnogi od nas prave opasnu grešku i fotografije preminulih drže na komodi, stolu ili zidovima u prostorijama gde porodica najviše boravi.

Stara narodna verovanja i feng šui jasno nalažu da ova navika unosi tešku energiju i konstantan umor u vaš dom.

Evo na kom mestu ove slike zapravo postaju magnet za tugu i kako da odmah rešite taj problem.

Zašto fotografije preminulih zapravo menjaju energiju prostora?

Svaka fotografija zauvek zadržava energiju trenutka u kom je nastala, ali i energiju osobe koja je na njoj.

Kada su slike pokojnika izložene na vidnom mestu, one vas podsvesno drže vezane za prošlost i ne dozvoljavaju vam da krenete napred.

Ova statična energija direktno se sudara sa živom energijom koja je vašem domu potrebna za napredak.

Koja su najgora mesta u kući za držanje slika pokojnika?

Spavaća soba je ubedljivo najgore mesto jer je to prostor za odmor, regeneraciju i partnersku ljubav.

Takođe, izbegavajte da ove slike držite u trpezariji i kuhinji, odnosno na mestima gde porodica obeduje i deli životnu radost.

Stare knjige i zapisi kažu da slike preminulih nikada ne smeju da stoje na zidu koji je direktno naspram ogledala ili preko puta ulaznih vrata.

Kako pravilno čuvati uspomene a da ne privučete melanholiju?

Najbolje rešenje je da sve fotografije preminulih rođaka i prijatelja uredno složite u namenski foto-album.

Taj album ne treba da stoji na otvorenim policama, već ga odložite u zatvoreni regal ili fioci u dnevnoj sobi.

Na taj način vi svesno birate trenutak kada ćete se posvetiti sećanjima, umesto da vas ona svakodnevno opterećuju.

Gde najčešće grešimo kada biramo slike za policu?

Ako baš želite da imate jednu sliku na polici u dnevnoj sobi, ona mora da ispunjava važan uslov.

Izaberite isključivo fotografiju na kojoj je preminula osoba bila nasmejana, srećna i potpuno zdrava.

Sve slike nastale tokom bolesti ili u teškim životnim trenucima trajno šire vibraciju patnje kroz vaš dom.

SAVET Sačekajte da prođe tačno 40 dana od sahrane pre nego što počnete da pakujete lične stvari i fotografije. Nakon tog perioda, odaberite dve najlepše slike za album, a sve ostale bezbedno odložite u kutiju koju ćete umotati u tkaninu tamne boje (crna ili teget) i čuvati u dnu ormara. Tamna tkanina deluje kao energetski štit koji zadržava prošlost tamo gde joj je i mesto.

Koje još stvari u kući neprimetno crpe vašu životnu snagu?

Pored nepravilno postavljenih slika, prostor opterećuju stari komadi odeće, polomljeno posuđe i satovi koji ne rade.

Sve što je nefunkcionalno ili povezano sa krajem nečijeg života blokira protok novca i zdravlja.

Unesite u dom sveže cveće u vazi i redovno provetravajte prostorije kako bi svetlost i čist vazduh zamenili tešku energiju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com