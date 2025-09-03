Svi imaju ovaj čaj u kući, a niko više neće da ga pije – prava je blagodat za srce i mozak!

Ovaj topli napitak može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i holesterola.

Jedan od najpopularnijih toplih napitaka, poznat po svom osvežavajućem ukusu, sve više privlači pažnju stručnjaka zbog svojih zdravstvenih prednosti. I nije samo dobar za zdravlje već je veoma i jeftin tako da ne predstavlja dodatni udar na kućni budžet.

Doktorica Emma Derbyshire, nutricionistkinja, ističe da čaj od mente može doprineti zdravlju na više načina, prenosi klix.ba.

„Čaj od mente ili listovi paprene metvice nisu samo prijatni za nepce – oni donose niz dobrobiti za mozak, kardiovaskularni sistem i regulaciju šećera u krvi“, objašnjava ona.

Dodaje da je njen tim u okviru Savetodavnog panela za čaj (TAP) nedavno analizirao postojeća istraživanja i pronašao dodatne dokaze o tome kako čaj od mente može doprineti zdravlju i opštem blagostanju organizma.

Pregled studija pokazao je da ovaj napitak može pomoći u očuvanju funkcije mozga, kontroli krvnog pritiska i regulaciji šećera u krvi.

Doktorica Derbyshire pojašnjava da čaj od mente sadrži aktivne komponente poput ruzmarinske kiseline i mentola, koje imaju blaga, protivupalno dejstvo na mozak.

„Nekoliko istraživanja sugeriše da čaj od paprene metvice može poboljšati pamćenje, koncentraciju i kognitivne sposobnosti. Jedna randomizovana studija pokazala je da ovaj napitak poboljšava mentalne funkcije kod zdravih odraslih osoba, dok je drugo istraživanje zabeležilo smanjenje mentalnog zamora. Drugim rečima, ispijanje čaja od mente može obezbediti bioaktivne spojeve koji pomažu u održavanju mentalne jasnoće i boljeg raspoloženja“, naglašava Derbyshire.

Osim toga, osvežavajući i smirujući efekat mente može doprineti smanjenju naglih skokova krvnog pritiska izazvanih stresom. Čaja od mente, naročito bez kofeina, može biti blaga i korisna podrška za zdravlje našeg srca, naravno uz redovne zdrave životne navike.

Studija TAP-a iz 2022. godine takođe je pokazala da čaj od mente može sniziti nivo „lošeg“ holesterola. Istraživanje sprovedeno na 64 osobe sa dijabetesom pokazalo je da su učesnici koji su pili čaj od mente osam nedelja imali značajno niži nivo šećera u krvi u poređenju sa grupom koja je pila samo vodu.

Koliko vi često pijete čaj od nane?

