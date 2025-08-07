Svi mogu da vide zeleni krug, ali vam je potreban savršen vid i visok IQ da biste za 7 sekundi uočili skriveni broj

Pronađite skriveni broj u zelenom krugu i dokažite da ste genije

Ova zapanjujuća optička iluzija zbunila je ljubitelje zagonetki koji se bore da pronađu odgovor – ali da li imate ono što je potrebno?

Ako možete da uočite tajni broj u ovoj mozgalici u roku od sedam sekundi, možda imate savršen vid i visok IQ.

Test Your Eye Comment that Hidden Number. 👍 🔥 Posted by Game Yetu on Tuesday, April 9, 2019

Svi mogu da vide neonski zeleni krug – ali samo pojedinci sa super visokim koeficijentom inteligencije mogu da reše ovu zeznutu iluziju.

Slika može izgledati jednostavno, ali unutra se krije dvocifreni broj.

Da li možete da odredite koji se broj krije u centru kruga?

U početku može izgledati pomalo zastrašujuće, ali ključ je pažljivo ispitati svaki deo scene.

Budite brzi, sat otkucava i imate samo sedam sekundi!

Da li ste videli broj sakriven u ovom krugu?

Ukoliko se i dalje mučite, broj 55 je u pitanju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com