Svi odjednom kuvaju ovo voće i piju toplu vodu: Opsednutost trendom koji se zove „kineska era“

Ako se pitate zašto odjednom svi kuvaju jabuke i pitaju toplu vodu, evo odgovora. Naime, u pitanju je kineski trend koji su inicirali baš Kinezi.

Ako skrolujete TikTok i imate osećaj da su svi odjednom usporili život, greju ruke uz šolju tople vode i kuvaju jabuke. Ne, niste umislili. Internetom kruži neobičan, ali prilično smirujući trend koji mnogi nazivaju „Postani Kinez“. Iza tog naziva krije se potpuni zaokret ka drugačijem odnosu prema telu i svakodnevici, prenosi mondo.rs.

O čemu je zapravo reč?

Trend „kineska era“ predstavlja svojevrsni beg od haotičnog, ubrzanog stila života. Ljudi počinju da usvajaju navike koje su često prisutne u kineskoj tradiciji. Oni biraju toplu hranu i napitke, jedu u skladu s godišnjim dobima, slušaju potrebe tela i svesno usporavaju, naročito tokom hladnijih meseci. Umesto stalne jurnjave, fokus je na ravnoteži, tišini i brizi o zdravlju iznutra.

Sve je krenulo od kineskih kreatora koji su bez filtera prikazivali svoje dnevne rutine. Snimali su šta jedu zimi, kako započinju dan i na koji način čuvaju energiju. Njihov sadržaj brzo je pronašao publiku širom sveta, pa su i drugi korisnici počeli da eksperimentišu sa sličnim navikama, često uz komentar da su „ušli u svoju kinesku eru“.

Kineski trend bez negativnih reakcija

Za razliku od mnogih viralnih ideja koje lako skliznu u neukusno kopiranje kulture, ovaj trend uglavnom nailazi na odobravanje. Razlog leži u tome što su ga inicirali sami Kinezi i što je fokus stavljen na razumevanje, a ne na imitaciju bez smisla.

Korisnici često naglašavaju da ovde nema „krađe“ tradicije, već iskrenog interesovanja za navike koje imaju dugu istoriju i praktičnu vrednost. Jedna od kreatorki, Šeri, istakla je da joj je posebno drago kada ljudi ne stanu samo na trendu, već se raspituju o ishrani i zdravlju, dok pokušavaju da ih primene sa poštovanjem.

