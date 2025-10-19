Svi ovo rade, ali nedovoljno – a može da produži život i za 5 godina

Koliko često se ljubite?

Studija je nedvosmisleno pokazala: muškarci koji svakodnevno ljube svoje supruge žive čak pet godina duže od onih koji to ne čine! Ovaj nežan gest ne samo da jača povezanost između partnera, već ima i izuzetno pozitivan uticaj na zdravlje i dugovečnost.

Naučnici su otkrili da ljubljenje oslobađa hormone sreće poput oksitocina, što pozitivno utiče na opšte blagostanje osobe. A to je samo početak koristi koje donosi ovaj romantični gest.

Osim što čini osobu srećnijom, ljubljenje ima i druge zdravstvene prednosti. Ono smanjuje nivo stresa, jer smanjuje nivo hormona kortizola, koji je poznat po svojoj ulozi u stresnim situacijama. Dakle, sledeći put kada se osećate pod pritiskom, rešenje može biti u nežnom poljupcu svog partnera.

Pored toga, ljubljenje ima i pozitivan uticaj na kardiovaskularni sistem. Ovaj gest može proširiti krvne sudove i poboljšati protok krvi, što smanjuje pritisak na srce i krvne sudove. Dakle, ljubljenje može biti i koristan dodatak vašoj strategiji za održavanje zdravog srca.

Ali to nije sve. Ljubljenje takođe jača imuni sistem. Tokom ovog intimnog čina, razmenjujemo pljuvačku koja može pomoći u stvaranju novih antitela, što dodatno poboljšava sposobnost našeg tela da se bori protiv bolesti.

Dakle, osim što ljubljenje čini naš odnos s partnerom posebnim i romantičnim, sada znamo da ima i izuzetno pozitivan uticaj na naše zdravlje i dugovečnost.

