Svi pravimo istu grešku kada kuvamo domaću kafu: Turci je spremaju drugačije i ukus je neuporedivo bolji

Priprema kafe počinje greškom koju prave svi Srbi. Turci to rade drugačije, a razlika u ukusu se oseti odmah. Probajte!

Priprema kafe u srpskoj kuhinji odvija se na autopilotu: voda u džezvu, čeka se da provri, pa kašičica kafe. Turci na ovo odmahnu glavom.

Njihov redosled je obrnut, ringla im je na najmanjoj jačini, a pena u šoljici izgleda kao šlag. Razlika u ukusu nije nijansa, nego dva različita napitka.

Zašto vaša domaća kafa nema onu pravu penu

Glavni krivac je ringla na najjačoj temperaturi. Svi je tako uključujemo jer hoćemo brzo gotovu kafu. Tu se ubija aroma. Kafa mora da se diže polako, gotovo lenjo, da bi pustila ulja koja prave gustinu i miris.

Druga greška je voda iz česme. Hlor menja i miris i ukus zrna. U Turskoj se za džezvu skoro uvek koristi flaširana voda, i to nije snobizam, već čista hemija.

Koja je tajna turske pripreme kafe

U Turskoj idu na dve kašičice po šoljici, ali kašičice su sitnije, dužine oko centimetar. Šećer ide isključivo beli, nikad žuti, jer beli stvara obilniju penu. I još jedna sitnica koja menja sve: prvo u džezvu ide kafa i šećer, pa tek onda hladna voda. Obrnuto od onoga što radimo kod kuće.

Kako se kuva kafa u džezvi korak po korak

U džezvu stavite šećer i kafu, pa dolijte hladnu vodu. Ringlu uključite na najmanju jačinu. Promešajte jednom i ostavite je na miru do kraja. Više ne dirajte kašičicu.

Kada se stvori prva pena i kafa krene da se diže, skinite malo kašičicom i razdelite po šoljicama. Zatim će kafa brže nadolaziti, pa pazite da ne iskipi.

Iz džezve napunite šoljice do pola, pa ih redom dopunite ostatkom.

Šta Turci uvek serviraju uz fildžan

Uz kafu obavezno ide čaša hladne vode. Nije dekoracija. Voda se pije pre prvog gutljaja kafe da bi se nepca isprala i da bi se osetio pun ukus zrna. Probajte jednom i osetićete razliku već u prvom srku.

Da li se kafa stavlja u hladnu ili vrelu vodu

Pravilna priprema kafe traži da se mleveno zrno stavlja u hladnu vodu, zajedno sa šećerom, i tek onda se džezva spušta na ringlu.

Postepeno zagrevanje izvlači pravu aromu, dok vrela voda spaljuje gornji sloj i daje gorčinu.

Sitne greške koje ubijaju ukus

Mešanje kafe dok je na ringli, posle prvog mešanja. Razbija penu.

Korišćenje džezve preko mere napunjene vodom. Kafa nema gde da se digne.

Vraćanje kafe na ringlu da „još jednom proključa“. Tada postaje gorka i mutna.

Mlevena kafa koja stoji otvorena u tegli pored šporeta. Gubi miris za par dana.

Tradicionalna priprema kafe ne trpi žurbu, pa zato sutra ujutru probajte jedan jedini potez: prvo kafa i šećer u džezvu, pa hladna voda, pa najmanja ringla.

