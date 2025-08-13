Svi rakiju vole pre ručka, a nisu ni svesni posledica: Evo zašto može da vam naškodi više nego što mislite!

Iako mnogi vole da započnu obrok sa čašicom rakije, istina je da to može više škoditi nego pomoći vašem apetitu i varenju.

Pre nego što zaronite u gastronomsku avanturu, znajte da ispijanje rakije može iznenaditi vaš želudac, umesto da ga pripremi za obrok i tako otežati varenje.

Zašto onda ne biste odabrali nešto blaže za vašu probavu? Umesto rakije, možda biste mogli da isprobate biljne gorke napitke koji su blagi po ukusu, ali moćni po pitanju stimulacije želudačnih sokova.

Iako se običaji pijenja alkohola pre obroka mogu pratiti unazad do antičkih vremena, važno je znati da su u tim vremenima ljudi koristili alkoholna pića kao što je vino kako bi podstakli apetit i poboljšali varenje.

Dakle, umesto da grabite ka žestokim pićima pre jela, možda je vreme da razmislite o umerenim digestivima nakon obroka. Francuzi preporučuju konjak ili Chartreuse, dok Italijani biraju rakiju od grožđa ili gorki amaro. Kod nas je popularan izbor ove vrste pelinkovac.

Šta god izabrali, važno je da budete pažljivi prema svom zdravlju i uživate odgovorno u alkoholu!

