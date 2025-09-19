Svi znamo da je šećer loš po zdravlje, ali je za ovu 1 stvar najbolji na svetu

Može da bude veoma koristan za jednu veoma neuobičajenu stvar.

Šećer je često označen kao jedan od dežurnih krivaca za čitav niz hroničnih oboljenja. Često se nalazi na crnim listama i o njemu se priča mahom u negativnom kontekstu. Da li ste znali da šećer ima i jednu skrivenu i veoma pozitivnu osobinu o kojoj se malo priča?

Neverovatno, ali običan šećer je veoma efikasno sredstvo za tretiranja rana. Ovo njegovo svojstvo je i naučno i istorijski potvrđeno. Napoleonovi vojnici su koristili upravo šećer za brže zarastanje rana. Rana se prosto posipala šećerom i potom uvijala u zavoje.

Tajna ove blagotovorne osobine šećera je u velikoj moći upijanja. Mikroorganizmi bujaju u vlažnom okruženju što može dovesti do infekcije otvorenih rana. Eliminišući višak vlage iz rane, šećer doprinosi smanjenju rizika od infekcije i bržem zaceljenju rana.

Da li je možda šećer bio zalužan za čuvene pobede Napoleona i njegove vojske?

