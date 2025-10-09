Svima vam se već desilo: Šta znači iznenadni trzaj pre nego što utonete u san?

Sigurno vam se desilo više puta u životu. Samo što niste utonuli u san, a onda osetite kako vam se neki deo tela, ruka ili noga, naglo trznuo.

Ne brinite, nije u pitanju ništa opasno, niti rani simptomi neke bolesti.

Ova pojava se u stručnoj literaturi naziva – hipnotički trzaj, a radi se o reakciji tela na ulazak u san – trzne se i razbudi nas pre nego što čvrsto zaspimo.

Šta je hipnotički trzaj?

“Hipnotički trzaj je kratki i iznenadni trzaj koji se često javlja u prvoj fazi sna, u fazi između budnosti i dubljeg sna. Tokom uspavljivanja mišići u telu se opuštaju, a to opuštanje mozak ponekad tumači kao pad, pa pokreće kontrakciju mišića”, objasnila je Elen Vermter, sertifikovana medicinska sestra i predstavnica za odnose za javnošću organizacije “Better Sleep Council”.

Kaže kako to može biti slučajno i događa se bez razloga, a ponekad se radi o nekim činiocima koji povećavaju verovatnoću od pojave tog trzaja, poput stresa, napornih vežbi i kod uzimanja određenih lekova.

“Ti trzaji su uobičajeni kod zdravih ljudi, no mogu se pogoršati umorom, nedostatkom sna ili upotrebom stimulansa poput unosa kofeina i sličnog”, pojasnio je Aleks Dimitriu, stručnjak za psihijatriju i medicinu spavanja. Dodao je da razloga za brigu nema, ali ako se prečesto ponavljaju i remete vam san, tada možda nije loše posavetovati se sa lekarom.

Šta dovodi do ove pojave?

Ponekad je za pojavu hipnotičkih trzaja kriva apneja, poremećaj sa kratkotrajnim prestankom disanja tokom sna.

“Kada su disajni putevi blokirani i nivo kiseonika u krvi padne, mozak šalje signal upozorenja telu i budi ga trzanjem”, kaže Elen Vermter.

Napominje kako ne postoji način da se trzanje ne događa, no pomaže redovno odlaženje na spavanje u tihom i prijatnom okruženju. Takođe, pomoći će i opuštanje od stresa pre spavanja, kao i izbegavanje hrane i pića koji stimulišu budnost, poput kafe ili čokolade, prenosi HuffPost.

Teorije nastanka

Postoje i teorije da je hipnotički trzaj ostatak evolucije kada je naše telo moralo da bude sigurno da je u okruženju sve u redu i da opasnosti nema.

“To bi mogao biti trzaj koji je poslužio i našim precima da se razbude i ponovo pre spavanja provere da li je sve sigurno, te da osiguraju stabilan položaj tela pre spavanja, posebno ako su spavali na drvetu”, smatra Džejson Elis, profesor na Univerzitetu Nortumbria, prenosi 24sata.hr.

