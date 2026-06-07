Svrab od ujeda komaraca prestaje za par sekundi: trik američke doktorke ne košta ništa, a menja sve

Svrab od ujeda komaraca nestaje za nekoliko sekundi bez češanja. Probajte trik koji preporučuje doktorka i zaboravite na ranice.

Svrab od ujeda komaraca može da prestane za nekoliko sekundi, a da pritom ne ostavite nijednu ogrebotinu na koži. Trik je toliko jednostavan da deluje kao šala, ali iza njega stoji konkretna neurologija. Većina ljudi reaguje pogrešno čim oseti peckanje, pa nokti odmah krenu u akciju. Posledica su crvene tačke, rane i svrab koji se vraća jači.

Zašto češanje samo pogoršava stvari

Kada se češete, oštećujete gornji sloj kože i provocirate dodatno otpuštanje histamina. Mesto ujeda otiče, postaje toplije i svrbi još više nego pre. Tako ulazite u krug iz kog je teško izaći, pogotovo noću kada ne kontrolišete pokrete. Otvorena rana je ulaz za bakterije, a ožiljci od češanja umeju da ostanu mesecima.

Američka lekarka Triša Pasriča objavila je kratak snimak u kom objašnjava šta radi čim je ubode komarac. Ne češe se. Nežno trlja kožu sa dva prsta, i to dovoljno lagano da ne ostavi trag. Tvrdi da olakšanje stiže gotovo odmah, a metoda se može primeniti i kod ekcema ili druge blage iritacije.

Ono što njenu poruku čini drugačijom od običnog saveta jeste detalj o kome ljudi nisu razmišljali. Ne morate da pogodite tačno mesto ujeda. Dovoljno je da trljate bilo gde u istom dermatomu, odnosno području kože koje pripada istom živcu.

Kako tačno deluje ovaj trik na svrab od ujeda komaraca

Svrab je signal koji nervni završeci u koži šalju ka mozgu. Kada laganim trljanjem stvorite novi senzorni impuls, mozak dobija drugu informaciju i prvobitni signal slabi. To je isti princip po kome instinktivno protrljamo mesto na kome smo se udarili, samo primenjen na drugu vrstu nelagodnosti.

Istraživači medicinskog fakulteta Univerziteta Miler u Majamiju godinama proučavaju vezu između dodira i svraba. Njihovi nalazi pokazuju da blaga mehanička stimulacija kože može da prekine senzorni krug pre nego što postane nepodnošljiv. Drugim rečima, mozak ne može da obrađuje dva jaka signala iz istog područja u isto vreme.

Šta je dermatom i zašto je to važno

Dermatom je deo kože koji snabdeva jedan kičmeni nerv. Ako vas ujede komarac na butini, ne morate da diramo baš tu tačku. Trljanje par centimetara dalje, u istoj zoni, daje sličan efekat. Ova informacija menja igru za roditelje male dece koja teško podnose direktan dodir mesta ujeda.

Kada ipak treba potražiti pomoć lekara

Ako oko ujeda primetite širenje crvenila većeg od dlana, gnoj, povišenu temperaturu ili otok koji ne popušta posle 48 sati, ne improvizujte kod kuće. To su znaci moguće infekcije ili jače alergijske reakcije. Detaljne smernice o kožnim reakcijama na ubode insekata možete pogledati i u uputstvima američke agencije CDC o zaštiti od komaraca i posledicama ujeda.

Mali navike koje smanjuju iritaciju od komarca

Pored trika sa trljanjem, par sitnica pomaže da svrab brže prođe:

Hladan oblog od dva do tri minuta odmah po ujedu

Kratko podsecanje noktiju da nesvesno češanje noću ne pravi rane

Pamučna odeća umesto sintetike koja dodatno greje kožu

Sve ovo zajedno traje manje od minuta, a razlika u koži narednog jutra je vidljiva.

A vi, da li ste već probali da prestanete sa češanjem, ili još uvek mislite da je nokat najbrže rešenje? Napišite u komentarima koji trik kod vas radi.

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