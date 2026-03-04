Svrbi vas levi taban? Odmah se spremite za ono što dolazi – narodno verovanje otkriva sudbinski preokret

Svrbi vas levi taban i niste sigurni zašto? Narodna tradicija ovaj osećaj vezuje za dolazak novca. Saznajte odmah šta vas tačno očekuje danas.

Svrbi vas levi taban od jutros i taj osećaj ne prestaje? Odlično. Stari kažu da se novčanik puni. Iako mnogi od nas odmahuju rukom na pomen sujeverja, priznajte da se potajno nasmešite kada čujete da ovaj mali znak tela donosi lepe vesti.

Ali, nije uvek samo novac u pitanju, ima tu još detalja koje vredi znati pre nego što počnete da trošite taj neplanirani dobitak.

Šta znači kad svrbi levi taban?

Prema rasprostranjenom verovanju na Balkanu, kad svrbi vas levi taban to je direktan predznak pozitivnih promena, a najčešće najavljuje skori novčani dobitak, neočekivanu povišicu ili polazak na uzbudljivo putovanje koje niste planirali.

Mnogi ljudi ovaj osećaj uzimaju zdravo za gotovo, ali bake su nas učile da je strana tela presudna. Dok leva strana nosi simboliku sreće i dobitka, desna strana često upozorava na suprotno. Ako vas, na primer, svrbi desni taban, narodno verovanje kaže da to sluti na trošak, gubitak novca ili brigu. Zato je svrab levog tabana uvek dobrodošao gost.

Kako pravilno reagovati na ovaj znak?

Nije dovoljno samo da vas zasvrbi. Postoje mali rituali koje ljudi primenjuju decenijama kako bi „osigurali“ da se to predskazanje i ostvari. Evo šta iskusni u ovim stvarima rade:

Ne češite se odmah jako: Veruje se da agresivno češanje može „oterati“ sreću.

Češite se o drvo: Mnogi praktikuju da taban protrljaju o drveni predmet (prag vrata ili nogu stola) kako bi se dobitak „primio“.

Pravac kretanja: Ako je značenje svraba vezano za put, veruje se da treba napraviti par koraka u mestu levom nogom.

Razlika između muškaraca i žena

Iako ovo pravilo važi generalno, neki delovi naše tradicije prave razliku između polova. Kod žena, svrbi vas levi taban često kao najava lepih vesti iz daleka ili posete drage osobe koja donosi poklone. Kod muškaraca, fokus je češće na karijeri i konkretnom kešu. Ipak, bez obzira na pol, osmeh na lice – nešto dobro stiže.

Medicinski ugao: Kada nije sujeverje?

Naravno, moramo biti i realni. Ponekad svrab nije signal univerzuma da vam šalje pare, već signal kože da joj nešto smeta. Suva koža, gljivice ili reakcija na novi prašak za veš mogu izazvati isti osećaj. Ako svrab traje danima i praćen je crvenilom, zaboravite na novčani dobitak i pravac u apoteku. Ali, ako se javi iznenada, kratko traje i nemate nikakvih problema sa kožom – radujte se.

Koliko puta vam se desilo da vas zasvrbi levi taban i da stvarno dobijete neki novac taj dan? Pišite nam u komentarima da li je kod vas ovo verovanje tačno ili je ipak samo slučajnost!

