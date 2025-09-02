Ta moćna biljka kao laserom briše sve ožiljke, opekotine i strije, a koža se podmlađuje: Pravo je blago

Može se lako gajiti i u kući.

Briše ožiljke, strije i opektine, a koža se podmlađuje – jedna biljka je pravo blago!

Aloe vera ima široku primenu za ublažavanje različitih tegoba, bilo u obliku soka ili gela, koji se dobija iz njenih listova. Izvanredno je za vlaženje kože, lečenje opekotina, ožiljaka, crvenila, ublažavanje strija, pomlađivanje i detoksikaciju organizma. Ovo je proizvod koji bi trebalo da imate u svakom trenutku

Sok se dobija sečenjem listova, dok se želatin izvlači iz središnjeg dela. Ovaj gel je izvrstan za hidrataciju kože, lečenje opekotina, ožiljaka, crvenila, ublažavanje strija, pomlađivanje i čišćenje organizma od toksina.

Ako ste se previše izložili suncu, aloe vera će vam pomoći jer podstiče obnavljanje kože i povećava njenu prirodnu vlagu. Gel aloe vere možete pomešati sa kapljicom eteričnog ulja lavande i naneti na opečeno, crveno i bolno mesto. Za osetljivu, oštećenu ili iritiranu kožu, pripremite mešavinu od 56 ml hidrolata lavande, 30 ml hidrolata nane i 10 ml soka od aloe vere. Ovom mešavinom negujte kožu nekoliko puta dnevno, ili po potrebi.

Kao losion za opekotine možete pomešati 50 ml ružine vodice, 50 ml glicerina, 50 ml soka od aloe vere i 1 do 2 kašičice limunovog soka. Stavite u staklenu bocu i dobro protresite. Nanosite losion na vlažnu kožu laganim masažama, a zatim isperite. Losion možete koristiti tri do pet dana, a potom pripremiti svež.

Prednosti aloe vere su brojne, pa bi svako trebalo da je gaji u saksiji kod kuće. Samo imajte na umu da je aloe vera sukulent, a takve biljke su veoma osetljive na vlagu i prekomerno zalivanje – bolje je ponekad zaboraviti da ih zalivate nego pretjerati – to bi ih moglo uništiti. Gel možete nabaviti i u apoteci po izuzetno pristupačnoj ceni.

Preporučuje se korišćenje listova dvogodišnjih ili starijih biljaka. Sok se dobija sečenjem lista, a iz središnjeg dela se izvlači želatin bogat sluzi. Želatin sadrži polisaharide i lipide sa lekovitim svojstvima, dok je sok bogat antrahinonima.

Još jedna prednost korišćenja aloe vera gela na koži je ublažavanje svraba. Nanesite gel sa biljke na pogođeno područje kako biste umanjili svrab, otok i iritaciju. Takođe je odličan za žuljeve, a izuzetno hrani i stimuliše kosu. Možete dodati kašičicu bademovog ulja u gel i ostaviti da deluje.

Ako želite da strije budu manje vidljive, jednostavno masirajte zahvaćena područja gelom od aloe vere i budite uporni. Ožiljke ili akne možete ublažiti i gelom od aloe vere. Pomešajte kašiku gela sa dve do tri kapljice limunovog soka, a zatim nanesite mešavinu na obolelo mesto i ostavite da se potpuno upije. Da biste očistili lice i uklonili šminku, stavite nekoliko kapljica gela aloe vere na čist pamuk i obrišite lice. Ponovite po potrebi. Nakon toga, isperite lice vodom i nanesite kremu.

Za mladalački izgled

Ako želite da usporite vreme i očuvate mladalački sjaj, napravite hidratantnu mešavinu sa aloe verom. Pomešajte pola kašičice maslinovog ulja, kašičicu aloe vere i kašičicu ovsenih pahuljica. Nanesite pastu na lice i ostavite je 30 minuta. Operite lice hladnom vodom.

Maska za umirivanje kože

Pomešajte tri kašike gela od aloe vere sa kašikom meda i nanesite na lice. Ostavite 20 minuta i isperite čistom vodom. Maska je posebno korisna za kožu sa aknama i ožiljcima. Pored hidratacije i umirivanja, korisna je kod ekcema, psorijaze i drugih kožnih problema. Koristite je dva do tri puta nedeljno.

