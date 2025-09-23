Tajna koju trgovci ne žele da znate: Evo zašto se narandže pakuju u crvenim mrežicama

Prodavci koriste jednostavan psihološki trik da narandže izgledaju sočnije i zrelije čim ih ugledate na polici.

Fenomen zovu „iluzija konfeta“: boja ambalaže utiče na to kako oku deluje boja samog proizvoda, pa crvena mrežica čini narandžu vizuelno intenzivnije narandžastom.

Isti princip za drugo voće

Zbog istog razloga grejp, mandarine i drugo citrusno voće toplih tonova takođe se često pakuju u crveno ili narandžasto, dok se limunovi obično stavljaju u žute, a limete u zelene vrećice.

Kako postati pametniji kupac

Sada kada znate i za ovaj trgovački trik, pri izboru voća ne oslanjajte se samo na boju pakovanja nego proverite stvarnu svežinu i zrelost plodova.

