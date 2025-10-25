Tajna za dug život kod Španaca je jedna neočekivana stvar – iznenadićete se!

Kako je jedna mediteranska zemlja postala raj za dug život? Novi podaci Eurostata otkrivaju da je Španija postala prvak u dužini životnog veka, sa prosečno 84 godine života.

Španci su osvojili vrh liste zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji mediteranske ishrane, obilja sunčanih dana i prijatne klime. Analitičari tvrde da je tajna njihove dugovečnosti u ishrani bogatoj voćem, povrćem, ribom i maslinovim uljem, koja hrani i štiti srce, prenosi nova.rs.

„U mediteranskim zemljama, kao što je Španija, društveni život igra važnu ulogu. Više vremena provodimo napolju, baveći se fizičkim aktivnostima, što doprinosi boljem zdravlju“, objašnjava Manuel Anguita, predsednik Španskog udruženja kardiologa.

Italija sledi iza Španije sa prosečno 83,8 godina života, dok Malta zauzima treće mesto sa očekivanom dužinom života od 83,6 godina. U poređenju, Hrvatska, iako deo mediteranske i srednjoevropske regije, ima prosečan životni vek od 78,8 godina.

Na suprotnom kraju lestvice su zemlje poput Bugarske, gde životni vek iznosi 75,8 godina. Analitičari ističu da na duži životni vek Španaca utiču i drugi faktori poput umerenog konzumiranja alkohola, kvalitetnog javnog zdravstvenog sistema i politike koja se efikasno bori protiv nesreća u saobraćaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com