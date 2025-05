Tajni recept za zdravlje i psihu legendarnog naučnika: Ove tri namirnice Nikola Tesla nikada nije jeo

Svuda u svetu se ljudi slažu da je Nikola Tesla jedan od najplodnijih i najkreativnijih duhova koje je čovečanstvo ikada imalo. Na svojim velikim projektima radio je do samog kraja života, jednako energičan i fokusiran.

Iako znamo da je deo energije čuvao asketskim, aseksualnim i povučenim načinom života, ipak ostaje divljenje pred oštrinom duha genijalnog naučnika i u godinama duboke starosti.

Deo odgovora na pitanja o stanju uma i tela koji su dostigli nadljudski nivo sposobnosti i svežine pronaći ćete u intervjuu 77-ogoodišnjeg Nikole Tesle koji je dao 1933. godine.

Kako je Tesla planirao dugovečnost?

– Mnogi su tužni i depresivni zbog kratkoće života. Kakva je svrha pokušaja da se bilo šta postigne, pitaju se oni. Život je prekratak, ne možemo živeti dovoljno dugo da bismo dovršili naše poduhvate. Ljudi bi mogli značajno da produže trajanje svojih života ako bi se potrudili. Ljudi čine toliko toga što popločava njihov put do prerane smrti. – isticao je Tesla.

Ovako je Nikola Tesla razmišljao o navikama vezanim za ishranu.

– Pre svega, mi jedemo previše, ali to smo već toliko puta čuli. I jedemo pogrešnu vrstu hrane i pijemo pogrešnu vrstu tečnosti. Najviše štete nanosi prejedanje i nedostatak vežbe, što stvara toksično stanje u telu i čini nemogućim odbacivanje nakupljenih otrova. – rekao je Nikola u intevjuu.

Tesla je pio puno vode i mleka i vodio računa o svom stomaku. Šta su bili glavni sastojci njegove ishrane…

– Zašto preopteretiti telo koje nas služi? Jedem dva puta dnevno i izbegavam sve namirnice koje stvaraju kiselinu. Većina ljudi jede previše mahunastog povrća koje sadrži urinsku kiselinu i druge otrove. Sveže povrće, ribu i meso jedem retko i umereno. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono stvara vrlo jaku kiselu reakciju zbog velike količine fosfora. Kiselost organizma je naš najveći neprijatelj u starosti. – rekao je Tesla.

Da izbegava meso Tesla je potvrdio u još jednom intervjuu iz 1935. godine:

– Izbegavam sve stimulanse. Skoro pa u potpunosti izbegavam meso. Uveren sam da će za manje od jednog veka kafa, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će, ipak, i dalje biti u upotrebi, zato što on nije stimulans, već pravi eliksir života. – predviđao je Tesla.

Prema njegovom receptu, treba izbegavati meso i sve vrste hrane koja stvara kiselinu, a popiti po koju svakog dana. Tesla je bio poznat po tome da je gotovo svakodnevno pio viski. Takođe, Tesla je bio i veliki pobornik krompira.

– Krompir je odličan i trebalo bi ga jesti svakodnevno. On sadrži dragocene mineralne soli i ima neutrališuće dejstvo. – rekao je Tesla.

Takođe, Tesla je poznat i kao veliki pobornik vežbanja.

– Verujem da treba puno vežbati. Ja hodam osam do 10 milja svakog dana i nikada ne uzimam taksi ili druga prevozna sredstva kada imam vremena da koristim snagu svojih nogu. Takođe, vežbam i kroz kupanje svakog dana, jer smatram da je to veoma važno. Koristim toplu kupku nakon koje se dugo tuširam hladnom vodom.- rekao je Nikola Tesla.

Teslin strogi dnevni režim kulminira u navici spavanja, koja se kosi sa upozorenjima doktora i zdravstvenih organizacija o neophodnosti da se spava osam časova svakoga dana.

– Spavanje? Ja retko kada spavam. Dolazim iz porodice dugovečnih ljudi, koji su poznati po tome što nisu puno spavali. Nadam se da ću dostići rekord mojih predaka i da ću živeti bar 100 godina. Moje nespavanje me ne brine. Nekada odspavam sat vremena. Povremeno, ipak, na svakih par meseci, odspavam po 4 do 5 sati. Onda se probudim u potpunosti napunjen energijom, kao baterija. Nakon takve noći, ništa me ne može zaustaviti. Tada osećam ogromnu snagu. Ne postoji sumnja oko toga da je san obnovilac, davalac života, da on povećava energiju. Sa druge strane, ne verujem da je on neophodan za nečije zdravlje, naročito ako je to neko ko po navici malo spava. – rekao je naučnik.

– Imam pravo svedočanstvo o svom zdravlju. U životu se nisam bolje osećao. Energičan sam, snažan, u potpunoj kontroli nad svojim mentalnim sklopom. Ni u najboljim godinama nisam posedovao energiju koju posedujem danas. I što je još važnije, za rešavanje problema koristim samo deo energije kojom raspolažem, zato što sam naučio kako da je čuvam. – rekao je Nikola Tesla kada je imao 77 godina.

(Telegraf.rs / D.V)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com