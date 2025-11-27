Tehnika 369: Moćna metoda manifestacije koju je Tesla obožavao – zapišite želju i gledajte čudo!

Pisanje afirmacija i moć manifestacije nisu zamena za trud, ali može da pomogne u stvaranju mentalnog i emocionalnog sklada

Nikola Tesla je koristio moć manifestacije da ostvari svoje vizije. Saznajte kako i vi možete primeniti njegov jednostavan trik i privući dobre promene u svoj život.

Brojevi 3, 6 i 9 nisu obične cifre, prema verovanjima i anegdotama koje se vezuju za Nikolu Teslu, oni imaju posebnu energetsku frekvenciju. Ovaj veliki naučnik ih je navodno smatrao ključem univerzuma. Iako mu se često nepravedno pripisuje izreka o njihovoj tajanstvenoj moći, nesporno je da su obrasci i brojevi igrali važnu ulogu u njegovom načinu razmišljanja.

Na toj simbolici počiva i sve popularnija metoda 369, koja obećava da uz malo fokusa i discipline, naše želje mogu postati stvarnost.

Kako se primenjuje tehnika 369?

U osnovi ove metode nalazi se jednostavna praksa zapisivanja afirmacija – rečenica koje izražavaju ono što želimo, ali u sadašnjem vremenu, kao da je to već deo naše stvarnosti. Pisanjem u određenim vremenskim intervalima, po tačnom broju ponavljanja, stvara se misaoni fokus koji, prema zakonu privlačenja, privlači željeni ishod.

Evo kako izgleda dnevna rutina:

Ujutru zapišite afirmaciju 3 puta

Popodne ili tokom dana – 6 puta

Uveče, pre spavanja – 9 puta

Afirmacije mogu biti jednostavne, ali moćne, na primer:

„Dobila sam povišicu i zahvalna sam na tome.“

„Moj prihod svakim danom raste.“

„Srećna sam i voljena u zdravoj vezi.“

Bitno je da rečenice budu pozitivne, jasne i da ih pišete sa emocijom. Mnogi savetuju da se tokom pisanja zatvore oči i zamisli osećaj koji bi ostvarenje te želje donelo.

Zašto su brojevi 3, 6 i 9 toliko posebni?

Prema Teslinim uverenjima, ovi brojevi nose simboličku i duhovnu snagu:

3 – kreativna sila, inspiracija, povezanost sa višim

6 – ravnoteža, stabilnost, unutrašnja moć

9 – kraj jednog ciklusa i početak novog, transformacija

Ova sekvenca oslikava prirodan tok manifestacije: od ideje, preko stabilizacije namere, do otpuštanja i njenog ostvarenja.

Kako znamo da metoda daje rezultate?

Kao i kod većine tehnika vezanih za zakon privlačenja, ni ovde se ne očekuje instant čudo. Međutim, mnogi koji su tehniku primenjivali primećuju da se nakon nekoliko dana dešavaju pomaci – neobični pozivi, susreti, prilike, kao da im univerzum šalje znakove da su na pravom putu.

Najvažnije je ostati istrajan, verovati procesu i paralelno delovati u skladu sa svojom željom. Pisanje afirmacija nije zamena za trud, ali može da pomogne u stvaranju mentalnog i emocionalnog sklada koji vodi ka cilju.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com