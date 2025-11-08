Teorija „fantomskog vremena“ tvrdi da uopšte ne živimo u 2025. godini! Evo u kojem smo veku tek!

Neki entuzijasti spekulišu da bi, ako bi Iligova teorija bila tačna, stvarna godina mogla biti nekoliko vekova “ranija” od 2025.

„Teorije vremena“ su oduvek bile intrigantne jer želeli to da priznamo ili ne – kalendar upravlja našim životima više nego što mislimo.

Godišnja doba, verski praznici, letovanja, zimovanja… sve planiramo prema kalendaru – bilo da je reč o julijanskom ili gregorijanskom.

A, da li ste znali da postoje oni koji tvrde da kalendar i istorijska hronologija kakvu danas poznajemo nisu “prirodni i kontinuirani“, već proizvod “manipulacije moćnika“?

Naime, reč je o teoriji koju je svetu prvi predstavio nemački istoričar Herbert Ilig. To se dogodilo 1991. godine, kada je izneo tvrdnju da je „postojao dogovor“ da se promeni datiranje vremena.

Kritičari su ga okarakterisali kao teoretičara zavere, a njegova “Hipoteza fantomskog vremena“ govori da su papa Silvester II, car Svetog rimskog carstva Oto III i možda car Vizantije Konstantin VII retroaktivno izmenili kalendar kako bi izgledalo da je Oto počeo da vlada tačno 1000. godine nove ere, umesto 996.

Ilig je tvrdio da su moćnici izmenili postojeće dokumente i stvorili lažne istorijske događaje i ljude, između VII i X veka, kako bi podržali svoje planove, prenosi Express.

Po njegovom scenariju, Karlo Veliki i celokupan Karolinški period su delom ili u potpunosti izmišljeni, a kroz manipulacije i falsifikovanja dodato je čak 297 godine istorije više.

Uspeo da nađe sledbenike

Pobornici ove nedokazane teorije kao glavni argument iznose “rupu“ u arheološkim nalazima. Naime, za pomenuti period (između 614. i 911. godine) postoji malo materijalnih dokaza. S druge strane, kulturni i tehnološki razvoj, prema njima, deluje previše “statično“ za tako dug period.

Ilig je ukazivao i na razlike između julijanskog i gregorijanskog kalendara u odnosu na solarnu godinu. To je bio jedan od argumenata da njegova “Hipoteza o fantomskom vremenu“ može biti tačna.

Tokom vremena, nemački istoričar je uspeo da pronađe sledbenike. Ali većina istoričara gleda kritički na njegovu teoriju. Kao dokaze, navode događaje iz drugih delova sveta koji su se odvijali paralelno – a nisu mereni po julijanskom ili gregorijanskom kalendaru.

Rasprave na društvenim mrežama

Pomenimo samo hronike iz Kine i islamskog sveta, koje potvrđuju postojanje “spornih“ vekova. Takođe, neporecivi astronomski događaji potvrđuju kontinuitet vremena kakvo danas poznajemo.

Tu su i astronomska posmatranja kineske dinastije Tang koja potvrđuju današnje datume, zaključuje Forbes, a prenosi telegraf.rs.

I pored brojnih argumenata protiv, “Hipoteza fantomskog vremena” i dalje izaziva rasprave na društvenim mrežama. Neki entuzijasti spekulišu da bi, ako bi Iligova teorija bila tačna, stvarna godina mogla biti nekoliko vekova “ranija” od 2025. – otprilike u 1700-im.

