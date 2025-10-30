Tesla je tvrdio da “smrt ne postoji” — šta to zaista znači

Nikola Tesla je često prikazivan ne samo kao genijalni naučnik, već i kao vizionar sa neobičnim shvatanjima o životu, energiji i postojanju. Tesla je verovao da “smrt ne postoji” — ideja koja uklanja strah od umiranja i ukazuje na večni tok energije.

Tesla i njegov pogled na smrt

Prema navodima koje su tokom godina objavili mnogi, Tesla je govorio:

„Smrt ne postoji, a samim tim saznanjem, nestaje i strah od smrti! I zapamtite – nijedan čovek koji je postojao, nije umro. Pretvorili su se u Svjetlost i kao takvi postoje i dalje.“

On je smatrao da se ljudska energija ne gubi, već prelazi u oblik svetlosti ili se vraća u svoje “prethodno stanje”. Tesla je izražavao veru da je njegova potraga bila usmerena na očuvanje ljudske energije — ne radi samog sebe, već “radi dobra svih”.

Tesla i metafizika: eter i više dimenzije

Tesla je bio fasciniran idejom etera — nepokazivog “medijuma” izvan okvira tradicionalne fizike — koji bi povezivao univerzum, misao, energiju i duhovnost. Po njegovim rečima, mentalna komponenta ljudskog bića povezana sa duhovnošću omogućava dublje razumevanje sveta i njegovih zakona.

On se razlikovao od mnogih savremenih naučnika po tome što je prihvatao da postoji “viših gustina”. Naš materijalni svet ih ne opaža direktno, ali one imaju uticaj na energiju i svest.

Tesla, etika i univerzalnost vere

Tesla je sebe smatrao vernikom koji poštuje sve religije. Iako je odrastao u pravoslavnom hrišćanskom okruženju, delom se inspirisao i Vedama i Vedantom. U nekoliko navoda, njegova motivacija nije bila slava ili profit, već težnja za moralnošću i duhovnim razvojem čovečanstva.

Kritički pogled na autentičnost citata

Međutim, treba imati na umu da je jedna analiza pokazala da citat “Smrt ne postoji … nijedan čovek nije umro” koji se povezuje s Teslom, nije pouzdano dokazan kao autentičan. Stranica Raskrinkavanje navodi da se citat u velikoj meri pojavljuje bez verodostojnih izvora. Često se nalazi u duhovnim i alternativnim medijima.

Dakle, dok je zanimljivo razmatrati Tesline ideje o energiji i postojanju, važno je pristupati ovim izjavama kritički i uz svest o mogućim interpretacijama i prisvajanju njegovog imena.

