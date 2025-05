Test otkriva da li imate genijalan um: Koliko brojeva vidite na ovoj zagonetnoj slici?

Baš kao što mišići postaju jači tokom vežbanja, mozak napreduje u aktivnosti, ostajući oštar kroz doslednu stimulaciju. A rešavanje zagonetki – poput onog koji uključuje brojeve sa kojima vas izazivamo u nastavku – je kao da šaljete svoje neurone u teretanu.

Da li ste spremni za svoj mentalni trening?

Vizuelne zagonetke su zabavan način da testiramo naše veštine posmatranja i pažnju na detalje.

Iako brojevi na slici ispod mogu izgledati očigledni, postoje neke pametno dizajnirane figure koje zahtevaju oštar fokus da bi se dešifrovali.

Pre nego što vam pokažemo sliku, ponudićemo vam nekoliko saveta koji će pripremiti vaš mozak da vidi dalje od onoga što vide vaše oči.

Zašto su ove zagonetke tako zeznute

Vizuelne distrakcije: Često su brojevi dizajnirani tako da se mešaju i/ili preklapaju na načine koji varaju oči.

Dvosmislenost: Neki oblici mogu izgledati kao više od jednog broja u zavisnosti od toga kako ih gledate.

Kognitivno opterećenje: Ove zagonetke teraju vaš mozak da radi više, sortirajući vizuelnu buku kako bi pronašao pravi odgovor.

What numbers do you see? pic.twitter.com/ThAUtBGBWt

— Asaase 99.5 (@asaaseradio995) September 17, 2024