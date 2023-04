Test podsvesti: Simbol koji je prvi privukao vašu pažnju otkriva šta vam najviše nedostaje za sreću

Ilustracija koja je pred vama deli sve one koji je pogledaju u tri grupe – one koji na njoj najpre uočavaju sijalicu, one kojima će prvo za oko “zapasti” bicikl i one koji su prvo ugledali biciklistu.

Šta ste vi videli na ovoj ilustraciji?

Simbol koji vam je “na prvu loptu” privukao pažnju krije odgovor na pitanje šta vam u ovom trenutku najviše nedostaje u životu da biste bili srećni.

Ako ste prvo ugledali sijalicu…

Imate utisak da živite tuđ život i da vam je potreban veliki reset. Ali, isto tako, čini se da vam nedostaje hrabrosti da “presečete” sve one odnose koji vas ne ispunjavaju radošću i zadovoljstvom. Vrlo je moguće da se radi o osobama koje se nalaze u vašem neposrednom okruženju – partneru/partnerki, jednom od roditelja, bratu, sestri ili kolegi.

Manjak hrabrosti da “podvučete crtu” i postavite stvari na svoje mesto crpi vam životnu energiju. Takođe, strahujete da se u novim okolnostima ne biste dobro snašli, pa se grčevito držite starih obrazaca življenja dok ne skupite hrabrosti da se uhvatite u koštac sa izazovima koje promene sa sobom nose.

Ako ste prvo ugledali bicikl…

Željni ste da se pokrenete sa “mrtve tačke”, ali strahujete da bi to moglo da poremeti živote ljudi oko vas – vašeg partnera/partnerke, dece, roditelja, prijatelja, familije, kolega… Navikli ste da drugima uvek budete na usluzi, ali ste zbog te crte ličnosti vremenom postali žrtva tuđih želja, snova i potreba, dok ste svoju viziju srećnog života prilično zanemarili.

Previše ste brižni prema drugima, ali u isto vreme previše zapostavljate sebe. Potrebni su vam razumevanje i podrška drugih da biste punim jedrima zaplovili u ostvarenje vaših želja i ciljeva.

Ako ste prvo ugledali biciklistu…

Nedostaje vam finansijska nezavisnost, neophodna da sprovedete promene koje smatrate da bi vam vratile osmeh na lice. Iako se trudite da obezbedite sredstva kojima ćete, figurativno rečeno kupiti svoju slobodu, to vam u ovom periodu malo teže polazi za rukom.

Budite uporni i strpljivi i ne dozvolite da vas slome trenutne nepovoljne okolnosti, piše Telegraf.

