Testirajte svoj IQ: Koliko grešaka pronađete na ovoj slici, toliko ste inteligentni

Vreme je za još jednu zabavnu optičku iluziju.

Pogledajte sliku ispod, na kojoj se na crnoj pozadini nalaze redovi kombinacija napravljeni od istih brojeva – osmica. Simboli se ponavljaju, do te mere da je cela tabla prekrivena istim osmicama. Međutim, među svim ovim istim brojevima postoji i nekoliko grešaka – koje morate da uočite.

Zato sada, još jednom dobro pogledajte sliku i pokušajte da uočite greške. Možda ćete želeti da požurite, jer postoji i vremensko ograničenje od 9 sekundi.

غلط عدد په کی پیدا کری 🤭 Posted by Hubib Afghan on Tuesday, December 3, 2024

Sve u svemu, vreme je ovde od suštinskog značaja! Na kraju krajeva, koja je zagonetka zanimljiva bez vremenskog ograničenja? Dobro pogledajte sliku još jednom i pokušajte da uočite grešku za manje od 10 sekundi!

Samo ljudi sa oštrim vidom i odličnim veštinama zapažanja moći će da uoče grešku na slici. Ostali ljudi kojima nedostaju gore pomenute osobine možda neće uspeti da završe zadatak za manje od 10 sekundi, što bi trebalo da bude više nego dovoljno za ovu zagonetku. Sada kada je to jasno, hajde da pogledamo pomenutu zagonetku.

Hajde da počnemo odbrojavanje. Spremni? Jedan… Dva… Tri… Četiri… Pet… Šest… Sedam… Osam… Devet… I DESET! Vreme vam je isteklo!

Jeste li već uočili greške? Ili vam treba mala pomoć?Za savete, sve što možemo reći je da možda pokušate još jednom dobro da pogledate sliku i potražite devetke i šesticu!

Da li ste na kraju uspeli da uočite sve greške na ovoj slici ili ste ipak zapeli kod jedne ili dve?

