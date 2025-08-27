Testirajte svoj IQ: Samo 1% ljudi može da pronađe zeca sakrivenog među mačkama za 5 sekundi

Među gomilom mačaka krije se i jedan zeka, i samo najinteligentniji među vama uspeće da ga pronađu u roku od 5 sekundi…

Ovaj test oštrine vida i koncentracije izazov je za sve ljubitelje mozgalica. Zagonetna slika krije zeca između desetinama mačaka, a samo malobrojni uspeju da ga uoče za pet sekundi.

Kako je slika postavljena

Na prvi pogled vidite vrtni prizor ispunjen razigranim mačkama raznih boja i poza. Upravo zato što su obrisi životinja složeni i preklapaju se, zec savršeno kamuflira svoje uši i telo među krznom ostalih.

Ključni trik za brzu detekciju

Usmerite pažnju na simetriju – zec se ne skriva u nekom uglu, već centralno. Prvo pretražite gornji deo slike, prateći linije koje odvajaju glave mačaka. Tražite dva uspravna oblika blizu jedne od glavnih mačjih figura.

Otkrivanje zeca

Zec je pozicioniran neposredno pri dnu na sredini, između dve bele mačke. Njegova tela prati liniju središnjeg zelenog grma, dok mu uši vire iz sklopljenih obrisa mačje njuške. Ako i dalje ne vidite, fokusirajte se na dva mala trouglasta oblika koja odstupaju od okruglih mačjih glava.

Redovno rešavanje ovakvih zadataka pojačava vašu sposobnost posmatranja detalja, ubrzava donošenje odluka i pomaže u razvoju mentalne agilnosti. Osim toga, ovakve igre mogu da smanje napetost i da posluže kao kratki predah od svakodnevnih obaveza.

