Tetovirao je lik devojke na leđa, a posle raskida joj se genijalno osvetio (foto)

Tetoviranje imena trenutne devojke ili dečka prilično je riskantan potez. I veoma glup, složili bi se svi oni koji su se na njega odlučili i posle raskida ostali sa trajnim obeležjem na telu koje ih podseća na prošlu ljubav.

Koliko su smo puta tattoo majstora videli nekog ko posramljeno ulazi u salon sa željom da prekrije uspomenu na neku bivšu ljubav.

Jedan mladić voleo je svoju devojku toliko da je čak njen lik tetovirao na leđa. Međutim, kada se veza okončala, želeo je da ga više ni tetovaža ne podseća na nju i na prilično genijalan način joj se osvetio.

If you get a stupid and ugly tattoo of a (now ex-) girlfriend, you should tip your tattooist a MERCEDES BENZ if they can cover it up this well. pic.twitter.com/A5JnyXzZ4y

— Daddy Warpig (@DaddyWarpig) March 10, 2020