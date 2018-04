Tinejdžerka došla u školu u ovoj majici pa završila kod direktorke: „Ponižena sam“

Lizi Martinez, 17-godišnjakinja iz američke savezne države Floride, ostala je u šoku kada je direktorka škole koju pohađa pozvala na razgovor zbog majice koju je taj dan obukla za nastavu.

Tinejdžerka je, naime, u ponedeljak u školu došla obučena u pamučnu sivu majicu koja na prvi pogled izgleda potpuno pristojno, međutim ispod nje nije nosila grudnjak. To se nije svidelo profesorima koji su joj taj dan predavali pa su obavestili direktorku srednje škole „Braden River“ u gradu Brandetonu, Violetu Velaskez. Ona je odmah devojku pozvala na razgovor i prvo što je pitala bilo je ‘Nosi li grudnjak?’. Kada joj je 17-godišnjakinja odgovorila kako ga ne nosi, direktorka joj je objasnila da bi trebalo da u ga ima u školi, i da ako to ne želi, stavi zavoje na bradavice kako se one ne bi isticale.

Profesori su se žalili da se 17-godišnjakinji kroz majicu naziru bradavice i da to ometa muške učenike, ali i nastavnike.

– Osećala sam se poniženo. Ne možete naterati devojke da nose nešto što mladići ne moraju- rekla je 17-godišnja Lizi, koja je svoju priču odlučila da podeli u javnosti.

Iako u školskom pravilniku o oblačenju učenika nigde nje stoji da devojke moraju da nose grudnjake, škola će to pravilo uvesti od naredne školske godine, a Lizi kaže kako i dalje neće nositi grudnjak jer takvo pravilo smatra diskriminacijom.