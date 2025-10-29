Top 10 najboljih pesama svih vremena: Slažete li se s ovom listom?

U nedavnoj anketi koja je obuhvatila veliki broj muzičkih kritičara, izvođača i entuzijasta, izabrane su pesme koje se smatraju najznačajnijim u istoriji popularne muzike. Pregledajte koje pesme su se našle među deset najboljih i razmislite — da li ih redovno slušate?

Zašto su izabrane baš ove pesme?

U procesu glasanja uzete su u obzir ne samo popularnost, već i uticaj, inovacija i trajnost. Kritičari su birali one numere koje su oblikovale muzičku kulturu, ostavile trag i preživele promene u žanrovima. Time lista funkcioniše kao kompaktna vremenska kapsula — od 1960‑ih do današnjih dana, pokrivajući više decenija i stilova.

Koje su to pesme?

Prema izvorima, u najnovijoj verziji liste „500 Greatest Songs of All Time“ stoje sledeći izvođači i pesme na vrhu:

Respect – Aretha Franklin (1967) Fight the Power – Public Enemy (1989) A Change Is Gonna Come – Sam Cooke (1964) Like a Rolling Stone – Bob Dylan (1965) Smells Like Teen Spirit – Nirvana (1991) What’s Going On – Marvin Gaye (1971) Strawberry Fields Forever – The Beatles (1967) Get Ur Freak On – Missy Elliott (2001) Dreams – Fleetwood Mac (1977) Hey Ya! – Outkast (2003)

Ako neke od ovih pesama niste čuli ili ih retko slušate, pokušajte sledeće:

Dodajte ih u zasebnu plejlistu pod nazivom „Klasici koje moraš poslušati“.

Obratite pažnju na tekst i instrumentaciju — razmislite zašto su baš te pesme ostale relevantne decenijama.

Uporedite sa svojom svakodnevnom plejlistom — koje su slične, a koje potpuno različite?

Ovaj izbor najboljih pesama svih vremena nije samo nostalgičan pregled — on je podsetnik na to kako kvalitetna muzika preživljava, inspiriše i ostaje aktuelna. Ako barem pola ovih numera bude deo vaše svakodnevice, znaćete da vaša plejlista ima značajan muzički pedigre.

