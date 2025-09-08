Tražite i videćete: Koliko brojeva 6 pronađete za 10 sekundi, toliko ste inteligentni (foto)

Pred vama je jednostavan, ali izuzetno osmišljen vizuelni izazov koji testira vaše sposobnosti posmatranja. Na slici su raspoređene cifre 9, među kojima je pažljivo skriveno nekoliko šestica – vaš zadatak je da ih pronađete u roku od 10 sekundi.

EYE TEST: How many 6 can you see from this image??? Posted by A.S.I on Sunday, October 17, 2021

Aktivnost traženja i pronalaženja uključuje pronalaženje bilo kog skrivenog predmeta ili stvari na slici. Stavka se može postaviti bilo gde na slici, a korisnik treba da pronađe skriveni objekat u vremenskom ograničenju da bi uspešno završio izazov.

Ova aktivnost je dobar način da testirate i poboljšate svoje veštine posmatranja. Najbolja stvar u vezi sa ovom aktivnošću je što je možete pokušati pojedinačno ili u grupama.

Kako funkcioniše test

Slika se sastoji od niza devetki, a u svakom redu krije se po nekoliko brojeva 6 koji se na prvi pogled teško uočavaju. Da biste uspeli, skenirajte vizuelni raspored i što brže izdvojite one jedine koje odudaraju.

Šta govori vaš rezultat

Ako ste uspeli da locirate sve šestice pre isteka vremena, vaše sposobnosti posmatranja i koncentracije su na zavidnom nivou. Oni koji pronađu samo deo, imaju prostora za vežbu — svaki novi pokušaj ojača fokus i vizuelnu osetljivost.

Podelite svoj rezultat

Da li ste među onima koji su „sokolovim okom“ pronašli svaku šesticu? U komentarima napišite koliko ste ih uspeli da primetite i izazovite prijatelje da provere svoje veštine posmatranja.

