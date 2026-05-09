Trener pasa otkrio 3 rase koje nikada ne bi preporučio ljudima: „Posebno su opasne za decu“

Ovo su 3 rase pasa koje profesionalni trener izbegava kao kugu, a jedna od njih može da savlada i čopor vukova.

Postoje 3 rase pasa koje iskusni treneri jednostavno ne preporučuju prosečnim porodicama, naročito onima sa malom decom. Reč je o životinjama čija veličina, snaga i karakter zahtevaju mnogo više od dobre volje vlasnika.

Garet Ving, osnivač američke kompanije American Standard Dog Training, javno je upozorio na njih, a njegovo objašnjenje menja predstavu o tome šta znači imati „velikog psa kod kuće“.

Posebno će iznenaditi sve koji veruju da je dovoljno samo srce za psa.

Koje su to 3 rase pasa koje treba izbegavati

Tri rase pasa koje iskusan američki trener Garet Ving ne preporučuje prosečnim porodicama su tibetanski mastif, nemačka doga i kane korso. Razlog je kombinacija velike fizičke snage, tvrdoglavosti i posebnih zahteva u prostoru i obuci.

Tibetanski mastif: Lepota koju je teško kontrolisati

Na trećem mestu Garetove liste nalazi se tibetanski mastif. Reč je o impozantnoj životinji koja je vekovima čuvala stada na Himalajima. „To je pravo čudovište od psa koje je sposobno da ubije čitav čopor vukova“, rekao je trener u svom obraćanju.

Postavlja logično pitanje: da li takav primerak treba da deli prostor sa malom decom? Tibetanski mastifi su poznati po izrazitoj tvrdoglavosti i otporu prema dresuri. Predivne su životinje, ali zahtevaju iskusnu ruku i puno strpljenja.

Nemačka doga: Nežan div koji menja vaš dom iz korena

Druga među opasnim rasama pasa sa ove liste je nemačka doga. Garet je opisuje kao divnu i blagu životinju, fantastičnog saputnika za pravu osobu. Problem je čisto praktične prirode.

Morate da kupite ogroman transporter za auto

Nameštaj se često reorganizuje zbog dimenzija psa

Šetnje i prostor u dvorištu zahtevaju posebno planiranje

Troškovi hrane i veterinara su znatno veći

„Pričamo o psu koji je jednostavno prevelik za većinu domova“, jasan je trener. Vlasnici često potpuno menjaju životne navike samo da bi se prilagodili ovom ljubimcu.

Kane korso: Tenk koji ne pripada mirnom naselju

Na vrhu liste, kao rasa koju najmanje preporučuje porodicama, nalazi se kane korso. Italijanski mastif istorijski se koristio za čuvanje stoke, teranje goveda i lov na krupnu divljač. Snaga i instinkt zaštitnika ostali su mu u krvi.

„To je jednostavno previše psa za 99,9 odsto ljudi, a to govorimo mi koji smo i sami vlasnici kane korsoa“, naglasio je Garet. Upoređuje ih sa borbenim tenkovima i smatra da takvom psu nije mesto u mirnom porodičnom kraju, gde deca trče i komšije svraćaju nenajavljeno.

Šta treba da znate pre nego što izaberete velikog psa

Pre nego što dovedete krupnog psa kući, iskreno odgovorite na pitanje koliko vremena imate za doslednu obuku. Velike rase pasa ne praštaju propuste u ranoj socijalizaciji.

Razgovarajte sa odgajivačem, posetite leglo, upoznajte roditelje psa.

Razmislite i o budžetu, jer hrana, oprema i veterinarska nega za rase od preko 50 kilograma znatno opterećuju kućnu kasu.

