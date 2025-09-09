Tri osobine otkrivaju da ste odrastali u toksičnoj porodici – da li se prepoznajete?

Porodično okruženje u kojem odrastamo ostavlja dubok trag na naše emocionalno zdravlje i način na koji gradimo buduće veze. Kada je detinjstvo obeleženo kritikom, manipulacijom ili zanemarivanjem, posledice se često vide tek u odrasloj dobi.

Nisko samopouzdanje i neprestana sumnja u sebe

Ljudi koji su odrastali uz stalne kritike i ponižavanje teško prepoznaju sopstvene uspehe. Umesto osećaja ponosa, prate ih sram i krivica svaki put kada pokušaju da koraknu napred, pa često odustaju pre nego što uopšte počnu.

Poteškoće u postavljanju granica

U toksičnoj porodici deca uče da njihovi osećaji nisu važni, pa kao odrasli teško umeju da kažu “ne”. Zbog toga postaju pretjerano popustljivi ili se osećaju krivima jer štite svoje potrebe, što ih vodi u iscrpljujuće odnose gde daju mnogo, a malo dobijaju.

Strah od sukoba i izbegavanje konflikta

Onima čije detinjstvo karakterišu česte svađe, sukobi donose teskobu pa ih po svaku cenu izbegavaju. Iako im izbegavanje konflikta deluje kao odbrana, dugoročno to sprečava rešavanje problema i gomila nezadovoljstvo koje se kasnije ispoljava u odnosima.

Prepoznavanje ovih obrazaca prvi je korak ka oporavku. Rad na sebi uz stručnu podršku može pomoći da izgradite zdravije granice, unapredite samopouzdanje i učvrstite emocionalnu stabilnost.

