Tri razloga zašto odrasla deca prekidaju odnos s roditeljima, prema terapeutima

Kada odrastu, mnogi ljudi počinju da gledaju na svoje odnose sa roditeljima iz drugačije perspektive – kroz prizmu ličnih granica, psihičkog zdravlja i sopstvenih iskustava. Iako je ideja o prekidu veza sa roditeljima emocionalno teška i često društveno stigmatizovana, istraživanja i stručnjaci ističu da takva odluka ponekad može biti i čin samozaštite. Odrasla deca se najčešće odlučuju na prekid kontakta, a razlozi koji dovode do toga duboko su povezani sa ličnim razvojem i dugotrajnim emocionalnim ranama. Evo šta stručnjaci ističu kao najčešće razloge za prekid veze.

Shvatili su koliko je štetan uticaj roditelja

Mnogi odrasli prestaju da traže ljubav i prihvatanje od roditelja kada shvate da takva veza jednostavno nije moguća. Prema rečima savetnice za odnose Erike Džordan, odrastanje često uključuje razočarenje od shvatanja da napori da se popravi odnos sa roditeljem ne donose rezultate, piše IourTango. Ova spoznaja dovodi do osećaja bezvrednosti i iscrpljenosti. Upoređujući svoje roditeljstvo sa iskustvima iz detinjstva, mnogi shvataju koliko njihovi roditelji nisu uspeli da pruže osnovnu emocionalnu podršku – i to postaje prekretnica.

Ne mogu više da tolerišu stalnu kritiku i mešanje.

Preterana kritika roditelja – poput omalovažavanja, neželjenih saveta i mešanja u lične odluke – može vremenom dovesti do emocionalnog distanciranja. Psihoterapeut dr Glorija Brejm upozorava da takvo ponašanje narušava samopouzdanje odraslog deteta i stvara osećaj neprijatnosti. Kada se roditelj prema odraslom detetu ponaša kao da je još uvek dete, bez poštovanja prema drugim odraslima, to dovodi do dosade i sloma u kontaktu.

Oni više ne žele da žive lažnu verziju sebe da bi zadovoljili svoje roditelje.

Neki odrasli shvataju da održavanje odnosa sa roditeljima znači trajno zanemarivanje sopstvenih potreba. Istraživač traume i savetnik za razvode Heder Hanslin opisuje kako je ulaganje u dugoročnu vezu sa njenom majkom zapravo značilo potiskivanje sopstvenog bola. Tek kada se oslobodila uloge „poslušne ćerke” mogla je da prepozna kako su traumatična iskustva iz detinjstva oblikovala njen život. Dakle, odrasla deca koja prolaze kroz sličan proces često prekidaju kontakt kako bi zaštitili ono što su izgradili – sopstveno emocionalno zdravlje.

(Index.hr)

