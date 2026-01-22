Tri reči koje momentalno zatvaraju usta svakome ko vas vređa

Ne dozvolite nikome da vam kvari raspoloženje! Ove tri reči su najbolja odbrana: momentalno pokazujete da je njihova uvreda bezvredna.

Uz ove tri reči momentalno zatvarate usta svakome ko vas vređa i preuzimate punu kontrolu

Ponekad, ako se prijatelj našali na vaš račun ili iznese „šaljivu“ uvredu, teško je znati kako da postupite. Pa, ako se budete ponašali kao da vas komentar nije uvredio, možda će to izazvati više sličnih uvreda.

Kako se ponašati u ovakvim situacijama najbolje zna stručnjakinja za obrasce ponašanja, koja se školovala na Harvardu – Sara Džejn Ho.

Ona je osnivačica Instituta Sarita, škole koja se fokusira na društvene konvencije, i zvezda je Netfliksove emisije „Pazi na svoje manire“ u kojoj pomaže mladima da nauče bonton i kako da se ponašaju u određenim situacijama.

Ako se nađete na udaru drske primedbe, možete se suprotstaviti ljubaznošću i to samo jednim pitanjem.

Koje tri reči niko ne očekuje?

Ako Vam je prijatelj rekao nešto loše, ja obično podignem pogled i kažem: ’Jeste li dobro?’“, kaže ona.

Te tri reči mogu signalizirati da čak i ako uvredu ne shvatate lično, nije Vam ni prijala.

Važan je i ton, naglašava Sara. Kada kažete: „Jeste li dobro?“ ne budite kratki i oštri. Koristite prijateljski ton.

„Često se osećam kao da, kada su ljudi nepristojni, najbolja stvar je jednostavno ne reći ništa“, kaže ona.

Neka vam niko ne kvari raspoloženje

Bez obzira na to ko daje negativan komentar, ne zaboravite da mu ne dozvolite da kontroliše Vaše raspoloženje.

„Najveća moć je pokazati da druga osoba nema moć nad Vama“, kaže Sara, prenosi cnbc. (Stil)

