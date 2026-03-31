Tri stvari koje nepogrešivo otkrivaju zlobne ljude – dobar čovek ovo nikada ne bi uradio

Da li znate kako da prepoznate zlobne ljude? Čuveni ruski psihijatar otkriva 3 stvari koje dobri ljudi baš nikada ne rade.

Mihail Litvak je jedan od najpoznatijih ruskih psihijatara i psihoterapeuta, a ovaj stručnjak je praktično do dana smrti bio veoma aktivan i rado je davao savete. Pisao je o tome kako prepoznati zlobne ljude, ali i pitke tekstove potkrepljene primerima iz prakse o svakodnevnim problemima sa kojima se većina nas susreće.

Za života je objavio preko 30 knjiga, od kojih je svakako najpoznatija „Psihološki aikido“, a prodate su u više od 5 miliona primeraka.

Mihail Litvak je celo svoje postojanje posvetio tome da pomogne ljudima da bolje razumeju sebe i druge, prevaziđu mentalne probleme i žive smirenije, te ispunjenije.

Ovaj psiholog iza sebe ostavio je i ne tako dugačku, ali svakako genijalnu lekciju o tome koja je razlika između dobrog i lošeg čoveka.

Da li znate kako da prepoznate kukavice i zlobne ljude?

Dobar čovek je velikodušan, loš čovek je pohlepan

Psiholozi dele ljude na altruiste i egoiste. Zapravo, egoizam je prisutan u svakoj osobi, ali u različitom stepenu. Jedna osoba može biti toliko sebična da ceo svet smatra svojom pozornicom, a oko sebe doživljava kao podređene sebi. Druga osoba može biti spremna na sve zbog svojih voljenih – porodice, prijatelja, kolega, poznanika…

Dobrota čoveka, između ostalog, može da se proceni i po sledećim stavkama:

Da li je u stanju da ustupi ako je potrebno

Da li može da se rastane od onoga što mu nije potrebno

Da li je zavidan ili ne

Koliko može da podnese zarad onih koje voli

Ako u čoveku dominira sebičnost, onda će u svim navedenim slučajevima svoje interese staviti na prvo mesto, bez obzira na one oko sebe.

Dobar čovek je hrabar, loš čovek je kukavica

U čoveku se bes, zlo i ljutnja često pojavljuju jer se plaši svega na svetu. Na primer, ne može da pomazi mačku jer je to „nehigijenski“, na svakoga gleda kao na nepoštenu osobu, neprestano sumnjajući u sve, čak i ako se sam nikada nije susreo sa prevarom.

Dobar čovek je slobodan od takvih stvari. Možda ga njegovi bližnji smatraju naivnim, ali on ne ometa sam sebe neprijatnim mislima da bi neko mogao da se pokaže lošim ili opasnim. Naravno, dobar čovek poseduje razumnu meru opreza, ali samo tamo gde je to zaista neophodno.

Visoka emocionalna inteligencija najčešće nije prisutna kod ljudi koji u sebi nose bes i ljutnju. Loši ljudi često ne mogu da razumeju druge i to ih čini besnim, pa ne mogu da budu velikodušni i otvoreni. Kukavičluk nije svojstven dobrom čoveku. Loša osoba će se stalno svega plašiti i u svakoga sumnjati.

Dobar čovek u drugima traži sličnosti, loš vidi samo razlike

Ljubazna i dobra osoba u drugim ljudima prepoznaje sličnosti sa samim sobom. Na osnovu toga se rađa simpatija koja mu pomaže da se oseća dobro i čini dobra dela.

Loša, ljuta osoba vidi razlike i ne teži komunikaciji, već pravi distancu. Često takvi ljudi vide samo loše u onome što se dešava oko njih, jer su i sami neprijateljski raspoloženi prema svetu. Ljubazna osoba traži ono što nas spaja, pa može lako da privuče ljude k sebi, razume ih i ceni.

Na kraju dana, život je previše kratak da biste ga trošili na zlobne ljude. Čuvajte svoj mir i birajte one koji u vama vide dobro.

