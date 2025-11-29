Tri stvari znala su da rade sva deca u Jugoslaviji, a današnja to ne umeju

Ako želite, i danas lako možete da se vratite u ta vremena bezbrižnijeg odrastanja.

Vi verovatno niste razmišljali o tome kao roditelj danas ili baka/deka nekim mladim generacijama — ali deca u Jugoslaviji su rasla sa sposobnostima koje su im ostajale ceo život. Danas, nažalost, neke su potpuno zaboravljene.

Naučili su da stvarima upravljaju rukama, da razgovaraju bez straha, da sačuvaju i poprave ono što imaju. Ovo su tri stvari koje su nekada deca znala — a danas sve ređe vide.

Učenje pravih veština

U školama i kod kuće nekada su deca učila da šiju, pletu, vežu, vezuju — devojke i dečaci su bili spremni da sami odrade sitne popravke, sašiju haljinu, zakrpe farmerke, poprave igračku.

Te veštine su bile praktične, svakodnevne, i ostajale su korisne i kad dete odraste. Danas ta vrsta korisnog “radnog odgoja” skoro da ne postoji.

Prirodna komunikacija — bez ekrana

Deca su nekad provodila vreme napolju, igrala se, razgovarala — sa vršnjacima, sa starijima, sa komšijama. Naučila su da razgovaraju, da se druže, da grade odnose.

Bez mobilnih, bez društvenih mreža — komunikacija je bila licem u lice. To je razvijalo samopouzdanje, empatiju, ali i društvenu veštinu.

Sposobnost da poprave i sačuvaju stvari

Ako bi se nešto pokvarilo — igračka, cipela, pegle, odeća — deca su učena da to poprave, da sačuvaju vrednost, da budu snalažljiva.

Danas, u svetu jeftine masovne proizvodnje i potrošačke kulture, mnogo je lakše — i češće — baciti nego popraviti. Ali time se gubi i deo samostalnosti i odgovornosti.

Zašto nam je to i danas važno

Zato što veštine rukama daju osećaj da možemo da se oslonimo na sebe — da ne zavisimo od instant kupovine.

Zato što komunikacija licem u lice gradi prave, stabilne odnose — prijateljstva, međugeneracijske veze.

Zato što popravke i održavanje uče odgovornosti — da ne rasipamo, da cenimo, da vrednujemo ono što imamo.

Kako da vratite deo tog duha — danas

Naučite neku praktičnu veštinu — šivenje, pletenje, osnovne popravke po kući.

Kada imate dete — motivišite ga da se igra napolju, da razgovara, da druži — ne samo digitalno.

Nemojte odmah bacati pokvarene stvari — razmislite da ih popravite: to može biti i mali pothvat, i lekcija o vrednosti.

Zaključak je jasan: deca u Jugoslaviji — i Vi možda — imala su veštine, komunikaciju i snalažljivost koje danas često nedostaju. Ako želite, možete da se vratite u ta vremena bezbrižnijeg odrastanja — da naučite, da primenite, da prenesete dalje. I tek tada shvatite koliko je to bilo dragoceno.

