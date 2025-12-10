Trik koji će vas spasiti zimi: Zalepite ovo na đonove cipela i nikada se više nećete okliznuti na ledu

Plašite se pada na ledu? Klizavi đonovi su opasni, ali rešenje imate u kuhinji.

Ako su klizavi đonovi vaša noćna mora ove sezone, niste jedini, ali rešenje je verovatno već u vašem domu. Najbrži način da stabilizujete svoj korak je upotreba običnog sirovog krompira ili laka za kosu, koji stvaraju nevidljivi zaštitni sloj trenja na vašoj obući.

Tajna iz špajza koju obućari ne otkrivaju

Možda zvuči kao bapska priča, ali krompir je jedan od najstarijih i najefikasnijih saveznika u borbi protiv leda. Skrob koji se nalazi u ovom povrću deluje kao prirodni lepak koji povećava trenje između đona i podloge.

Evo šta tačno treba da uradiš: Preseci svež krompir na pola i unutrašnjom, sočnom stranom snažno istrljaj đonove svojih cipela. Ne štedi na pokretima – cilj je da sok i skrob uđu u svaku poru gume ili kože. Nakon toga, ostavi cipele da se osuše nekoliko minuta pre nego što izađeš napolje. Ovaj jednostavan ritual stvara lepljivi film koji klizavi đonovi ne podnose, a tebi pruža onaj neprocenjivi osećaj sigurnosti pri svakom koraku.

Lak za kosu nije samo za frizuru

Ako nemaš vremena da se baviš povrćem i trebaš rešenje „sad i odmah“, trk u kupatilo. Lak za kosu je fantastično, iako privremeno rešenje.

Obilno naprskaj donji deo cipela lakom za kosu i sačekaj minut da se osuši. Lepljiva tekstura laka deluje kao magnet za podlogu, sprečavajući proklizavanje. Ovo je trik koji često koriste plesači na parketu, ali veruj mi, radi čuda i na zaleđenom betonu. Imaj na umu da ovaj efekat traje kraće od krompira, pa je idealan za brze izlaske do prodavnice ili od auta do kancelarije.

Gruba sila za nežan hod

Ponekad je problem u tome što su tvoji đonovi previše glatki, posebno ako su cipele nove. U tom slučaju, potreban ti je brusni papir (šmirgla). Uzmi komad grubljeg brusnog papira i lagano išmirglaj donji deo đona.

Ne moraš da uništiš cipelu, dovoljno je da samo ogrubiš površinu kako bi stvorio teksturu koja „grize“ led. Ovo je trajnije rešenje od laka ili krompira i posebno je efikasno kod kožnih đonova koji su prirodno veoma glatki. Ako nemaš šmirglu, u nuždi može poslužiti i hrapava turpija za nokte ili čak trljanje đona o grubi beton pre nego što kročiš na led.

Medicinski flaster kao prva pomoć

Zvuči neverovatno, ali u torbi verovatno nosite spas. Dva obična platnena flastera (hanzaplasta) mogu napraviti ogromnu razliku. Zalepite ih unakrsno na najširi deo đona. Hrapava površina tkanine na flasteru pruža momentalno trenje. Iako ovo nije najestetskije rešenje i flasteri će se verovatno odlepiti nakon dužeg hodanja po snegu, u kritičnim situacijama kada su klizavi đonovi pretnja vašoj bezbednosti, ovaj trik doslovno spašava glavu.

Kada je vreme za profesionalca?

Svi ovi trikovi su sjajni za „uradi sam“ akcije, ali ako imate omiljene čizme koje planirate da nosite godinama, odnesite ih obućaru. Tražite da vam postavi „pendžet“ – tanki gumeni sloj sa kramponima. To je mala investicija za mirnu glavu tokom cele zime.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com