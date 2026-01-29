Trik koji će vas spasti tokom zime: Zalepite ovo na đon obuće, ne brinite zbog klizavih trotoara! (VIDEO)

Uz pomoć par zimskih trikova, obuća može postati sigurnija, a za dugotrajnije rešenje preporučuje se poseta obućaru.

Zimi, kada se trotoari pretvaraju u klizališta, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu sprečiti opasno klizanje.

Kako da sprečite klizanje po ledu – praktični trikovi

Krompir kao prirodno rešenje

Sirov krompir sadrži skrob koji stvara lepljivi sloj na đonu obuće.

Potrebno je preseći krompir i istrljati đon sočnom stranom.

Nakon nekoliko minuta sušenja, obuća dobija bolju stabilnost na zaleđenom pločniku.

Lak za kosu u hitnim situacijama

Ako ste u žurbi, naprskajte đonove lakom za kosu.

Površina postaje lepljiva i pruža privremenu sigurnost.

Efekat traje kraće, ali je praktičan za kratke relacije poput odlaska do prodavnice.

Šmirgla za dugotrajan efekat

Kod novih ili kožnih cipela problem je glatka površina đona.

Lagano šmirglanje stvara hrapavu teksturu koja se bolje „hvata“ za led.

Ovo je dugotrajnije rešenje, posebno za obuću koju nosite cele zime.

Flasteri kao brza pomoć

Ako vas sneg iznenadi, dva platnena flastera mogu pomoći.

Zalepite ih unakrsno na najširi deo đona.

Tkanina stvara instant trenje – nije elegantno, ali može sprečiti pad.

Obućar i profesionalna rešenja

Za omiljene čizme i sigurnost tokom cele sezone, obućari preporučuju gumeni sloj sa sitnim kramponima.

Ovo je mala investicija koja trajno poboljšava prianjanje i čini hodanje bezbednijim.

Zimski trikovi su spas

Ovi trikovi, iako jednostavni i ponekad neobični, dokazano funkcionišu. Od brzih rešenja poput laka za kosu i flastera, do dugoročnih poput šmirgle ili profesionalnih intervencija obućara – svaki od njih može pomoći da zimu pregurate bez klizanja i povreda.

