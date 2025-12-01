Trik protiv nesanice oduševio je milione ljudi: Samo izmasirajte ovu tačku pred spavanje

Trik je podelio dr Džoš Henson koji je pravi TikTok hit, jer svakodnevno sa pratiocima deli praktične, jednostavne savete

U poslednje vreme sve više je ljudi koji se žale na slab san. Sve to je uzrokovano današnjim tempom života, zbog kojeg su ljudi toliko preopterećeni da ne mogu da zaspu satima.

Ako imate problem da utonete u san i muči vas nesanica, ovaj trik za vas. Pokazao ga popularni akupunkturista koji tvrdi da može da vam pomogne.

Dr Džoš Henson pravi je TikTok hit, i svakodnevno sa pratiocima deli praktične, jednostavne savete koje svako može da primeni kod kuće.

Kako se izvodi trik?

Sada je pokazao kako da brže zaspite, postoji tačka iza uveta koju bi trebalo da masirate.

„Stavite prst iza uha, napipaćete jednu izbočinu. Možda vas malo bolucka na dodir. Trljajte je kružnim pokretima, sto do 200 puta, to će umiriti nervni sistem i olakšaće vam da utonete u san“, rekao je on.

Bonus savet:

Zna se da određene namirnice povoljno deluju na san, a japanski naučnici potvrdili su kako redovno konzumiranje većih količina pirinča pomaže da se pobedi nesanica.

Hrana s visokim glikemijskim indeksom, poput pirinča, obiluje amino-kiselinom triptofanom koja uzrokuje pospanost. Triptofan povećava količinu serotonina u mozgu i pospešuje proizvodnju melatonina, hormona spavanja, piše „Daily Mail“. Ako svom licu priuštite ove rituale pred spavanje, ujutru ćete se probuditi lepše

Ljudi koji redovno jedu pirinač imaju bolji san, dok oni koji jedu testeninu češće imaju probleme sa spavanjem – san im je često isprekidan i treba im više vremena da bi zaspali, dok oni koji jedu pirinač duže i bolje spavaju, utvrdila je studija u kojoj je učestvovalo 1.848 ispitanika.

