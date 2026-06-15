Bivši radnik velikog marketa otkrio: Ovo nikada ne kupujte ako vidite etiketu druge boje

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Trik trgovaca koji kriju etikete u boji: Bivši radnik velikog marketa otkriva istinu zbog koje ćete odmah vratiti proizvod na policu.

Ovaj trik trgovaca zapravo služi da vas namami da kupite robu koja je već jednom nogom u kanti za smeće.

Dovoljno je samo da uđete u radnju, vidite crvenu nalepnicu i pomislite da je to kraljevska ušteda, a zapravo je u pitanju opasna zamka.

Bivši radnik poznatog trgovinskog lanca rešio je da otvori dušu i otkrije šta te boje stvarno znače za svačiji džep i zdravlje.

Da li ste i vi nekad naseli na ovaj trik trgovaca?

Kada vidite jarku nalepnicu, ne gledate popust – gledate rok trajanja

Većina nas nasedne na jarku boju jer mozak automatski signalizira da je reč o poklonu.

Trgovci menjaju boju etikete isključivo kada proizvodu ističe rok za svega nekoliko sati.

To je najbrži način da se radnja reši otpada i prebaci trošak na vas.

Zaposleni u marketima imaju naređenje da robu sa obojenim etiketama uvek guraju u prvi red, direktno ispred vaših očiju.

Roba koja je sveža i ima dug rok trajanja uvek je sakrivena skroz pozadi na polici.

Zato uvek gurnite ruku dublje u raf ako želite da kupite hranu koja će vam trajati danima.

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Najveća podvala prodavaca sa prepakivanjem mesa i sireva

Posebno budite oprezni sa svežim mesom i suhomesnatim proizvodima koji su sečeni u samoj radnji.

Ako preko originalne cene stoji zalepljena nova etiketa druge boje, obavezno pogledajte šta piše ispod nje.

Trgovci često prelepljivanjem sakriju stari datum pakovanja.

Ivice sira koje su promenile boju se jednostavno opseku.

Zdrav ostatak se zapakuje ponovo pod novom, primamljivom etiketom.

Ako primetite da je suvo meso dobilo čudan sjaj ili da su ivice sira suve, zaobiđite tu akciju u širokom luku.

Koje namirnice nikada ne treba kupovati na ovim akcijama?

Nikada, ali nikada ne kupujte mlevene prerađevine i gotova jela koja su označena ovim nalepnicama.

Mleveno meso koje ne prođe redovnu prodaju često završi u gotovim jelima sa popustom koja mirišu na jake začine.

Sveže salate sa majonezom i prelivima su takođe ogroman rizik ako im ističe rok jer su podložne bakterijama.

SAVET

Kada kupujete mlečne proizvode ili meso sa akcionom etiketom, uvek opipajte ambalažu. Ako je plastična folija na mesu naduta ili ako je čaša pavlake deformisana, proizvod je počeo da se kvari bez obzira na datum koji piše na toj novoj etiketi.

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Zašto se koristi druga boja etikete u marketima?

Druga boja vizuelno privlači naš vid koji podsvesno reaguje na jarke i tople tonove.

Mislimo da štedimo, a zapravo kupujemo artikle koje moramo da potrošimo odmah čim stignemo kući.

To je čista psihološka igra gde vi mislite da ste prošli jeftinije, a market je samo smanjio svoj otpad na vaš račun.

Kako prepoznati prepakovanu hranu lošeg kvaliteta?

Obratite pažnju na toplotu vitrine u kojoj se proizvod nalazi.

Ako je roba sa crvenom etiketom topla na dodir, hlađenje u tom delu radnje je isključeno da bi se uštedela struja.

To dramatično ubrzava kvarenje hrane, pa čak i onih namirnica koje su donete tog jutra.

Koja hrana je bezbedna iako ima etiketu druge boje?

Jedina stvar koju možete bezbedno kupiti jesu suvi konditorski proizvodi.

Keks, čokolade i grickalice mogu da stoje duže i promena etikete tu obično znači stvarno čišćenje zaliha.

Sve ostalo što zahteva čuvanje u frižideru predstavlja mačku u džaku koju ne želite na svom stolu.

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