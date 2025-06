Trikovi koji pomažu da uštedite više novca nego što trošite: Dovoljno je i 10, 20 ili 30 dinara

Ako vam se čini da ne možete da odvojite dovoljno novca za crne dane, razmislite o korišćenju nekih jednostavnih, ali efikasnih trikova, prema Barklisu, britanskoj finansijskoj korporaciji koja pruža širok spektar usluga, od bankarstva, investicionog bankarstva i upravljanja imovinom do izdavanja kreditnih kartica.

Štednja u fazama često može biti dobra priprema za početak redovnog odvajanja određenog iznosa na posebnom računu, jer ćete otkriti da čak i sa malim promenama možete stvoriti dobru osnovu na štednom računu koju kasnije možete nadograđivati prema svojim mogućnostima, kažu stručnjaci.

Evo nekoliko saveta koje ističu:

1. Prihvatite izazov i počnite sa 10 dinara

Ako osećate da ne možete da odvojite mnogo novca, imajte na umu da poenta nije u tome, već u tome da štedite istrajno i na duži rok. Zato možda ne bi bilo loše da počnete sa 10 deset dinara, stavljajući prvih 10 dinara u kasicu prvog dana, 20 drugog dana, 30 trećeg… i tako dalje do kraja meseca. Poslednjeg dana u mesecu, u kasicu ćete uplatiti 300 dinara. Zatim se možete vratiti na početak i ponovo početi sa 10 dinara ili pokušati da povećavate iznos za 10 dinara svakog dana da biste videli koliko dugo možete da izdržite ovaj izazov. Nema razloga za nezadovoljstvo kada odlučite da prestanete: Zapamtite da ste ipak nešto akumulirali na računu.

2. Planirajte vikend bez trošenja

Stegnite kaiš jedan vikend mesečno. Ako obično idete u tržni centar subotom ujutru, velike su šanse da ćete potrošiti više nego što planirate, jer prodavnice uvek nude ponude. Promenite naviku. U petak razmislite šta vam je potrebno za narednih nekoliko dana i kupite najneophodnije stvari. To ne znači da se nećete dobro provesti: Pogledajte koje se aktivnosti nude besplatno i organizujte zabavu. Na primer, leti u mnogim gradovima postoje filmske večeri ili koncerti na otvorenom, a možete samo prošetati.

3. Da li se suočavate sa velikim troškom? Uštedite novac za to!

Sledeći put kada želite da naručite novu haljinu, nove sandale ili torbicu onlajn, prvo pokušajte da uštedite istu količinu novca. Dakle, ne novac za to, već istu količinu koju ćete odvojiti. Na primer, ako haljina košta 30 evra, prestanite da kupujete kafu iz automata na poslu nekoliko dana, napravite sebi sendvič koji možete poneti na posao umesto da trošite u pekari i tako dalje. Kada ušteđeni iznos prebacite na štedni račun (ili ga stavite u kasicu), tek tada naručujete ono što želite. Na ovaj način ćete lakše razviti naviku štednje, ali ćete se i uveriti da zaista želite i da vam je potrebna ta haljina. I biće manje verovatno da ćete naručivati nepotrebne stvari, koje često kupujemo jer su „jeftine“.

4. Kupujte namirnice na sniženju

Planirajte kupovinu tako da kupujete namirnice koje su na sniženju zbog rokova trajanja, a koje i dalje možete koristiti. U mnogim prodavnicama će na kraju dana sniziti cenu voća koje je malo zrelije, pa možete dobiti i paket mesa koji se bliži roku trajanja. Sve ovo možete pametno iskoristiti: Voće za kolače i kompote, a meso tako što ćete ga odmah zamrznuti i izneti dan kada vam zatreba, ako ga nećete odmah pripremati.

5. Kupujte neispravnu robu i na aukcijama

Neke službe znaju da imaju aukcije odbačene robe koja može biti veoma korisna, ili pronađenih predmeta. Kod nas, na primer, Carina i Pošta povremeno imaju takve aukcije i zaista možete pronaći mnogo vrednih stvari po dobrim cenama. Takođe, pitajte prodavnice da li imaju police sa robom koja ima neki kvar i stoga je na sniženju. Ako je štampač samo malo izgreban, ali inače funkcionalan, možda ćete moći da ga dobijete za trećinu cene, pa – zašto da ne?!

6. Izbegavajte mesečno plaćanje premije osiguranja

Premija osiguranja deluje kao manji teret ako je podelite na 12 rata, ali ovaj način plaćanja često ima veliki nedostatak: većina osiguravača će vam u tom slučaju naplatiti više. U nekim slučajevima, to može biti i do 10 procenata više na premiji, pa ako ste se dogovorili za godišnju premiju od 350 evra, na primer, na kraju godine to vas može koštati oko 35 evra više. Umesto toga, pokušajte da obezbedite novac za plaćanje jednom godišnje, a ono što biste dodatno platili za plaćanje na rate odvojite. Pokušajte da redovno plaćate račune, kako se kamata ne bi akumulirala.

7. Pažljivo proučite svoje poreske i druge zakone

Proverite da li postoji mogućnost uštede na plaćanju poreza. Na primer, ako oba supružnika rade i imaju decu, vredi istražiti kako bi vam se isplatilo da decu prijavite kao izdržavana lica domaćinstva, kako biste ostvarili veći poreski odbitak, odnosno dobili više. Takođe, proverite da li možete dobiti olakšicu za neke troškove ili možda imate pravo na neku vrstu socijalne pomoći u određenoj situaciji.

Neke kompanije, na primer, imaju propise koji kažu da zaposleni na dugotrajnom bolovanju ima pravo na pomoć. Čak i ako vam nije potrebna za život, dobro će vam doći na štednom računu.

8. Razmislite o bržoj otplati kredita

Ako imate stambeni, automobilski ili opšti kredit koji traje nekoliko godina, možda ćete moći da ubrzate otplatu. Naime, ako imate kredit na 10 godina i plaćate samo 10 procenata više sa svakom mesečnom ratom, pred kraj osme godine otplate moći ćete da razgovarate sa bankom o ranijoj otplati kredita. Tačno je da gubite na kamati koju biste mogli da dobijete ako biste taj novac odvojili na štedni račun, ali ćete na kraju uštedeti na kamati koju biste platili tokom poslednje godine otplate kredita. Pored toga, to predstavlja sigurnost u slučaju da jednog meseca nemate dovoljno novca da platite ratu – kredit će biti naplaćen od preplaćenog iznosa.

9. Da li kupujete onlajn? Proverite da li možete biti plaćeni za kupovinu

Mnogi trgovački lanci u poslednje vreme nude povraćaj novca na svaku kupovinu, ili kupone za popust za vašu sledeću kupovinu, posebno u onlajn prodavnicama. Ako često kupujete na ovaj način, proverite da li ispunjavate uslove za neku vrstu povrata novca, npr. isprobajte Topcashback, Quidco i druge slične sajtove. Uvek istražite da li postoji kod koji možete koristiti da biste dobili jeftiniju ponudu za koju ispunjavate uslove.

10. Otplata skupih dugova kao glavni prioritet

Kartice koje nam omogućavaju plaćanje na rate često nisu jeftine. Čak i ako nema vidljive kamate, mogu postojati transakcione naknade ili članarine za uslugu itd. Dakle, ako imate takav dug, proverite da li bi vam se isplatilo da ga otplatite gotovinom. Jednostavno uporedite troškove otplate na rate i vidite koliko biste kamate zaradili za isti iznos ako ga orotirate, pa uporedite.

(24sata.hr)

