Namirnice u marketu na koje bacate pare svake nedelje, a bivši trgovac kaze da ih nikada ne kupujete ovako

Namirnice u marketu vas koštaju duplo zbog pet trikova na polici. Pogledajte koje proizvode bivši trgovac nikada ne stavlja u korpu.

Iseckana lubenica u plastičnoj kutijici košta 600 dinara, a cela lubenica pored nje 250. To je ista lubenica, samo što je neko uzeo nož. Tu počinje cela priča o tome kako vas namirnice u marketu tiho izvlače iz para, a da ni ne primetite gde curi. Najskuplji deo nije proizvod, nego usluga koju ste mogli sami da odradite za dva minuta kod kuće.

Iseckano voće i povrće: plaćate tuđi nož

Pakovanja sa već iseckanom dinjom, ananasom ili šargarepom za rendanje izgledaju praktično petkom popodne kada nemate snage. Ali razlika u ceni ume da bude trostruka. Komad ananasa u kutiji od 200 grama često košta koliko ceo ananas od kila i po. Plaćate folijantu, plastiku i nečije ruke, dok proizvod uz to brže propada jer je već zasečen.

Zašto je flaširana voda u marketu loš posao

Voda sa česme u većini gradova u Srbiji prolazi redovne kontrole i sasvim je za piće. Flaširana voda u marketu zna da košta i hiljadu puta više po litru od one iz slavine. Ako vam smeta ukus, filter bokal od dvadesetak evra reši stvar za godinu dana, a vi prestajete da vučete teške gajbe uz stepenice zgrade.

Gotova jela i začinske mešavine koje sami napravite

Pakovanje rendanog sira košta osetno više od istog tog parčeta koje sami narendate za minut. Isto važi za gotove marinade, mešavine začina za roštilj i pripremljene salate. Najveći trošak nije hrana, nego pakovanje i obrada. Kesica „začina za piletinu“ je uglavnom so, biber, slatka aleva paprika i malo belog luka u prahu, sve što već imate u kuhinji iznad šporeta.

Brendirane sitnice na koje navika tera ruku

So, šećer, brašno, soda bikarbona i pirinač skoro se ne razlikuju između skupog brenda i robne marke marketa. Hemijski je to isti proizvod, samo je jedan platio reklamu na televiziji. Robne marke lanaca često prave isti proizvođač koji puni i poznata pakovanja. Razlika u kvalitetu kod osnovnih namirnica najčešće ne postoji, razlika u ceni postoji i te kako.

Gde market namešta da potrošite više nego što ste planirali

Mleko i hleb su namerno na kraju prodavnice, da prošetate pored svega ostalog. Najskuplji artikli stoje u visini očiju, jeftiniji čuče dole ili gore. Kolica su sve veća svake godine, jer prazna kolica deluju kao da ste malo kupili. Sitan luk u korpi na ulazu nije slučajno tu, miris i boja vas uvode u raspoloženje za trošenje.

Šta zaista vredi kupiti unapred upakovano

Postoje slučajevi gde plaćanje obrade ima smisla. Smrznuto povrće zna da bude jeftinije i svežije od onog „svežeg“ koje stoji tri dana na polici. Veliko pakovanje deterdženta ili toalet papira po jedinici izađe povoljnije. Trik je da gledate cenu po kilogramu ili litru, sitni broj ispod krupne cene, jer tamo se vidi prava računica.

Najbolji savet je dosadan: napravite spisak pre nego što uđete i kupite po njemu. Pojedite nešto kod kuće, jer gladan čovek u marketu kupuje očima. A sada iskreno, koja vas je kupovina u marketu najviše iznervirala kada ste posle videli koliko ste dali, recite u komentarima?

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