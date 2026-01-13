Turkinja pokazala kako se zaista sprema turska kafa – prilično je drugačija od naše „domaće”

Dilara pored šaljivih videa, kulturnih razlika između Turske i Bosne, na svom profilu deli praktične savete i tradicionalne turske recepte

Turska kafa je nešto što mi obično izjednačujemo sa domaćom kafom, ali nije baš tako

Dilara je Turkinja koja se pre nekoliko godina udala za Aleksandra, a par živi u Bosni i srećno je u braku.

Ona je veoma simpatična i vesela mlada žena koja je izuzetno aktivna na društvenim mrežama i često snima priloge o tome kako izgleda njen život na Balkanu. Ona odlično govori naš jezik, pa upravo na tom jeziku beleži razna iskustva kroz koja svakodnevno prolazi.

Dilara je poznata pod korisničkim imenom @jednaturkinja, a pored zanimljivih životnih situacija, šaljivih videa, kulturnih razlika između Turske i Bosne, na svom profilu rado deli praktične savete i tradicionalne turske recepte. Jednom prilikom je pokazala kako se pravi prava, penušava turska kafa, a njen recept prenosimo u celosti.

Ovo su Dilarina uputstva:

Prvo izmerite vodu za jednu šoljicu, sipajte je u džezvu, pa dodajte jednu kašičicu kafe. Kratko promešajte, ali nastavite da kuvate bez mešanja, a kada provri sakupite penu kašikom i stavite u pripremljenu šolju.

Zatim vratite lonac za kafu na šporet i sačekajte da kafa ponovo proključa, a ostatak sipajte u šolju.

Primetićete da je postupak ipak drugačiji u odnosu na ustaljeni domaći način kuvanja kafe i da pijemo mnogo jaču kafu.

