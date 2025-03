Tvrdi da je ovo njegova tajna: Ima 111 godina i svakog petka se časti ovim nezdravim jelom

Džon Tinisvud iz Sautporta u Engleskoj ima 111 godina i svakog petka jede prženo.

Pre nekoliko dana u 115. godini preminuo je Huan Visente Perez iz Venecuele, a titula najstarije osobe na svetu pripala je 111-godišnjem Džonu Tinisvudu iz Sautporta u Engleskoj.

Tinisvud je rođen 1912. godine, kada je potonuo Titanik. Doživeo je i preživeo dva svetska rata (u drugom je aktivno učestvovao kao vojnik), dva puta se sreo sa pokojnom kraljicom Elizabetom, a za poslednji rođendan sve najbolje su mu poželeli i kralj Čarls i kraljica Kamila.

Brit great-grandad John Tinniswood celebrating his 111th birthday, becomes oldest living man in world. pic.twitter.com/AY37fsR5Ls

— BenCharles (@BenCharles2014) April 5, 2024