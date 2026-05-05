U gostima ste, a hrana vam se uopšte ne sviđa: Evo kako da se izvučete bez sramote

Ako vam se hrana u gostima ne sviđa, postoji nekoliko suptilnih postupaka kojima ćete izbeći da je jedete, a da ne uvredite domaćina.

U gostima ste i hrana vam se uopšte ne sviđa? Ovako ćete ostati ljubazni i nećete ništa odati. Svi smo se bar jednom našli u toj pomalo nezgodnoj situaciji, domaćin se potrudio sa hranom, a ukusi vam jednostavno ne odgovaraju.

Bez obira da li je u pitanju ukus, začini ili nešto što obično ne jedete, važno je da ostanete ljubazni i da ne povredite osobu koja vas je ugostila. Postoji nekoliko suptilnih načina da se izvučete iz situacije bez sramote, a da neko ne primeti da niste oduševljeni.

Stručnjaci za bonton ističu da bi u svakoj situaciji kao gost trebalo izbegavati neke nepristojne poteze tokom posete druge kuće.

Birajte manju porciju, ako možete

Ako možete u gostima da birate količinu, uzmite manju porciju. Na taj način nećete morati da ostavite mnogo hrane na tanjiru, a uvek možete da se opravdate rekavši da niste baš gladni.

Jedite polako i razgovarajte

Fokusirajte se na razgovor. Sporije jedenje ostavlja utisak da uživate, a istovremeno vam kupuje vreme. Dobar razgovor će često odvući vašu pažnju od tanjira.

Pohvalite trud, ne nužno i ukus

Ako vas u gostima domaćin pita da li vam se dopala hrana, fokusirajte se na trud i prezentaciju:

Možete videti koliko ste truda uložili. Ili Izgleda zaista dobro. Ovo je iskreno i ne čini vas neprijatno.

Diskretno izbegavajte ono što vam se ne sviđa

Ako je moguće, jedite priloge ili delove obroka koji su vam prihvatljivi. Niko neće analizirati svaki zalogaj na vašem tanjiru.

Koristite neutralne izgovore

Ako vas neko podstiče da jedete više, možete se pozivati na to da ste siti ili da imate blage probleme sa varenjem, bez dramatizovanja. Kratko i nenametljivo objašnjenje je sasvim dovoljno.

Zahvalite se na kraju

Bez obzira na sve, iskreno hvala na gostoprimstvu uvek ostavlja najbolji utisak. Ljudi će pamtiti vašu ljubaznost, a ne količinu hrane koju ste pojeli.

