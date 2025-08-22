U ovom mesecu rađaju se najinteligentniji ljudi, evo kako naučnici objašnjavaju ovaj fenomen

Naučnici su dokazali da smo pametniji, ukoliko nam bioritam besprekorno radi, odnosno, ako se dobro naspavamo. Međutim, inteligencija se dovodi u vezu i sa hranom koju jedemo, ali i količinom vode koju pijemo.

I više je nego jasno da mnogi faktori utiču na našu kogniciju, ali, postavlja se pitanje šta je sa datumom rođenja? Tačnije, da li mesec u kojem smo rođeni utiče i na to koliko smo inteligentni.

Studija koja je sprovedena u „National Bureau of Economic Research“ pokazuje da između meseca u kojem smo rođeni i naše pameti, postoji i više nego jasna veza.

Istraživanje u kom su učestvovali Univerzitet Toronta, Univerzitet Floride i Nortvestern Univerzitet, analiziralo je kognitivni razvoj 1.2 miliona dece školskog doba kako bi odredili koji mesec „proizvodi“ najpametnije ljude. Učesnici studije su pohađali javne škole i imali su između šest i petnaest godina.

Određeno je da su oni koji su rođeni u septembru imali veći prosek ocena od onih koji su rođeni tokom drugih meseci, što je pripisano činjenici da su nešto stariji kada krenu u školu. Prema navodima, to može da utiče na njihov razvoj, uzimajući u obzir činjenicu da su onih jedanaest meseci stariji od nekih svojih vršnjaka.

Dodatno, ljudi rođeni u avgustu su imali najniži prosek, što je na neki način potvrdilo ovu teoriju. Istraživači takođe veruju da septembarske bebe imaju veće šanse pohađanja univerziteta, jer se njihov prosek ocena može samo poboljšati tokom vremena.

Ipak, nisu sve loše vesti za ljude koji nisu rođeni tokom devetog meseca. Deca koja nisu imala dobre performanse kasnije su sustigla svoje starije drugare. Studija je takođe zaključila da oni koji su rođeni u septembru imaju manje šanse da završe u zatvoru.

