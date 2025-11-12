U šumi pronašla kutiju sa preko 350 000 evra: Sve je vratila pa na kraju ostala i bez svojih para

Pronaći kutiju sa 350.000 evra u šumi zvuči kao scena iz filma. Ali kada je jedna žena odlučila da novac vrati, njen život se pretvorio u neočekivanu dramu.

U avgustu 2024. godine, u Sankt-in-Radegundu, nedaleko od Graca, dogodila se neverovatna priča koja zvuči kao filmski scenario – ali sa veoma gorkim završetkom.

Šok u šumi: Kutija sa preko 350.000 evra

Žena iz Graca šetala je šumom kada je primetila crnu metalnu kutiju ostavljenu na zemlji. Kada ju je otvorila, dočekalo ju je pravo iznenađenje – 11 štednih knjižica sa ukupnim iznosom od 363.844,79 evra.

Umesto da zadrži kutiju, odlučila je da bude fer. Predala ju je u kancelariju za izgubljene i pronađene stvari u Gracu, verujući da će dobiti barem simboličnu nagradu.

Zakon je bio na njenoj strani… barem na početku.

Prema austrijskom zakonu, pronalazač izgubljene stvari ima pravo na 5% vrednosti pronađene imovine – ako se vlasnik javi i preuzme predmet.

Prema pisanju lista „Kleine Zeitung“, vlasti su ubrzo pronašle vlasnicu štednih knjižica. U početku je ona potvrdila da će ženi isplatiti ugovorenih 18.192 evra.

Međutim, ubrzo se predomislila – i odbila da plati bilo kakav iznos.

Šok na sudu: knjižice su bile – bezvredne

Zbog odbijanja plaćanja, žena je angažovala advokata i pokrenula sudski postupak. Ali onda je usledio potpuni preokret. Tokom procesa otkriveno je da su knjižice ukradene još 2020. godine tokom provale u vlasničinu kuću.

Vlasnica ih je prethodno proglasila nevažećim u banci i podigla novac, što znači da nemaju stvarnu vrednost.

Advokat vlasnice je tvrdio da stoga nema osnova za isplatu nagrade, jer zakon pokriva samo izgubljene predmete koji imaju stvarnu vrednost – ne nevažeće dokumente. Sud se složio sa ovim i presudio u korist vlasnice, preneo je Feniks magazin.

Rezultat? Umesto nagrade, poštena žena sada mora da plati 2.638 evra sudskih i advokatskih troškova – i svoje i troškove svog protivnika. Pošto se ne slaže sa presudom, slučaj se vraća višem sudu.

Pošteni pronalazači često završe praznih ruku

Ovo nije izolovan slučaj u Austriji i Nemačkoj. Poslednjih godina bilo je nekoliko sličnih priča u kojima su pošteni građani završili bez nagrade – ili čak sa dugovima.

U Bavarskoj, kompanija za čišćenje pronašla je preko 600.000 evra u gotovini u jednoj nekretnini. Iako su tvrdili da novac pripada njima kao pronalazačima, sud u Kelnu je presudio da je to „skrivena“ i da nije „izgubljena stvar“, tako da nisu dobili ni cent.

Sličan incident dogodio se u Minhenu, gde je žena pronašla 9.750 evra zakopanih u svojoj bašti. Policija je utvrdila da je novac povezan sa kriminalnim aktivnostima, pa je završio u državnoj blagajni – bez nagrade za poštenog pronalazača.

Ponekad se, međutim, poštenje nagrađuje.

Ali postoje i srećniji primeri. U Anhalt-Biterfeldu, čovek koji je kupio staru kuhinju na eBaju pronašao je 150.000 evra skrivenih u metalnim kutijama iza fioke.

Policija je brzo pronašla 80-godišnju vlasnicu, koja je potpuno zaboravila da je tamo sakrila novac. Zahvaljujući njenoj poštenosti, čovek je dobio zakonski propisanu nagradu od 4.500 evra.

Priča iz Graca podseća nas koliko tanka može biti linija između pravilnog postupka i neočekivane kazne.

Iako zakon jasno definiše prava pronalazača, sudska praksa često pokazuje da je iskrenost rizičan luksuz – posebno kada su u pitanju predmeti čija vrednost nije odmah očigledna.

(Klik.hr)

