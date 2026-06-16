Puls i nesanica: Zašto vam srce ubrzano kuca usred noći i šta treba odmah da uradite

Ubrzan rad srca noću budi vas u 3 ujutru sa osećajem panike. Naučite jedan trik disanja koji vraća puls u normalu pre nego što ustanete.

Tri ujutru, mrak, i odjednom srce lupa kao da ste istrčali stepenice do petog sprata. Ubrzan rad srca noću retko znači da je nešto strašno krenulo po zlu, ali osećaj je dovoljno gadan da vas ostavi budne do zore.

Najveći problem je strah koji se uključi sekundu kasnije i pretvori jedno buđenje u dva sata zurenja u plafon.

Zašto se budite baš oko tri ujutru sa lupanjem srca

Postoji jedan biološki razlog koji malo ko poveže. Oko tri do četiri ujutru telu naglo padne nivo melatonina, a kortizol počinje da raste, spremajući vas za jutro. Ako ste legli sa nerešenom svađom ili neplaćenim računom u glavi, taj skok kortizola pojača svaku misao. Srce reaguje na hemiju, ne na sat na noćnom stočiću.

Alkohol je drugi tihi krivac. Čaša vina deluje kao da vas uspavljuje, ali kada se razgradi za tri do četiri sata, telo uđe u mini-povlačenje. Tada se javlja lupanje srca u snu i naglo buđenje, najčešće baš u toj zoni posle ponoći.

Šta uraditi prvih pet minuta dok srce još lupa

Ne palite telefon. Ekran u mraku pošalje mozgu poruku da je vreme za akciju, a vama treba suprotno. Umesto toga, ostanite u krevetu i pomerite fokus na disanje, jer puls prati ritam vašeg daha brže nego bilo koju tabletu.

Probajte ovaj redosled, on smiruje ubrzan puls usred noći za nekoliko minuta:

Udahnite na nos brojeći do četiri

Zadržite vazduh brojeći do sedam

Izdahnite na usta polako, brojeći do osam

Ponovite ceo krug pet puta bez žurbe

Produžen izdisaj aktivira deo nervnog sistema koji koči srce. Posle drugog ili trećeg kruga osetićete da otkucaji popuštaju, kao kada neko skine nogu sa gasa.

Da li ubrzan rad srca noću znači da imate problem sa srcem?

U većini slučajeva – ne. Povremeno noćno lupanje srca kod zdravih ljudi najčešće je posledica stresa, kofeina ili lošeg sna, a ne bolesti. Ipak, ako se ponavlja svake noći ili osećate bol u grudima i gušenje, vreme je za lekara.

Kofein vas lako može prevariti. Espreso popijen u 17h kod mnogih cirkuliše i u 23h jer se sporo razgrađuje. Ako se često budite uz ubrzan puls, izbacite kafu posle 14h na dve nedelje. Mnogi se iznenade koliko mirnije spavaju samo zbog ove jedne promene.

Anksioznost zatvara krug. Probudite se, srce lupa, vi pomislite da nešto nije u redu, i taj strah dodatno ubrza otkucaje. Prema podacima američke organizacije za srce, anksioznost i ubrzan puls hrane jedno drugo, što potvrđuje i istraživanje o vezi anksioznosti i poremećaja srčanog ritma. Prekinete li misao na vreme, prekinuli ste i krug.

Kratak praktičan trik za sutra uveče: ostavite čašu vode pored kreveta i papir sa olovkom. Kada se probudite uznemireni, zapišite jednu rečenicu o tome šta vas muči i ostavite to za jutro. Ova sitnica izmesti brigu iz glave i puls se često smiri sam.

Kako da brzo smirim ubrzan puls usred noći?

Disanje na četiri-sedam-osam, dug izdisaj kroz usta i ostanak u krevetu bez telefona smiruju puls za nekoliko minuta.

Da li je normalno da se budim u tri ujutru sa lupanjem srca?

Povremeno jeste, najčešće zbog stresa, alkohola ili kofeina. Ako se ponavlja skoro svake noći, javite se lekaru.

Može li kafa popodne da izazove lupanje srca noću?

Da, kod sporijih metabolizatora kofein cirkuliše satima i ometa san. Izbacite kafu posle dva po podne i pratite razliku.

Šta vas najčešće probudi u sitne sate, srce ili neka misao koja vas čeka tačno u tri ujutru?

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