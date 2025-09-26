Učite od najboljih: 10 „zapovesti“ Bila Gejtsa koje vam mogu pomoći da se obogatite

Bil Gejts, milijarder i koosnivač Majkrosofta, inspiracija je mnogima. U nastavku donosimo neke njegova misli koje mogu poslužiti kao vodilja za uspeh u životu – i na privatnom i na poslovnom planu.

Olakšajte sebi

„Za težak posao biram lenju osobu. Jer će lenja osoba da pronađe lakši način da to obavi“.

O obavljaju poslova

„Ako ne može da bude dobra, barem učinite da izgleda dobro“.

O učenju

„Vaši najnezadovoljniji klijenti su vaše najveće sredstvo učenja“.

O dugoročnim vizijama

„Mnogi ljudi preteruju s onim što misle da mogu da obave za godinu dana i potcenjuju ono što mogu da postignu za deset godina“.

O uspehu

„Uspeh nije dobar učitelj. On zavara pametne ljude da pomisle da ne mogu da pogreše“.

O čitanju

„Zaista sam puno sanjao kao dete i mislim da je to zbog toga što sam imao mnogo prilika za čitanje“.

O vođstvu

„Dok gledamo u novi vek, lideri će biti oni koji osnažuju druge“.

O poređenju

„Ne upoređujte sebe ni sa kim na svetu. Ako to radite, vređate sebe“.

O rizikovanju

„Da biste puno dobili, nekada morate puno i da rizikujete“.

Fokusirajte se na dobre stvari

„Samo se fokusiranjem mogu postići izvanredne stvari, bez obzira na to koliko ste sposobni“.

